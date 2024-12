近年のエクアドル代表は有望な若手選手が続々と誕生している。



『Daily Mirror』によると、クラブ・ブルージュに所属する20歳のエクアドル代表DFジョエル・オルドニェスは今冬の移籍市場でプレミアリーグクラブへ移籍する可能性が浮上しているという。



クラブ・ブルージュの下部組織出身のオルドニェスはトップチーム昇格後ここまで公式戦51試合に出場。昨季終盤戦から先発メンバーに定着した同選手はその後高いパフォーマンスを披露し続けており、今季もリーグ戦10試合に先発出場し、1ゴールを記録。特に今季はチャンピオンズリーグでの活躍が目立っており、ここまでは全6試合に先発出場するなど自身初の大舞台で評価を高めていた。





We Are Bruges by Joel Ordóñez. #KVMCLU pic.twitter.com/PSuqybxJzR