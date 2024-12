ACL2勝ち上がりの広島はラウンド16でベトナムのナムディンFCと対戦！ 決勝は5月17日

アジアサッカー連盟(AFC)は12日、AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)のノックアウトステージ組み合わせ抽選会を実施した。日本からはサンフレッチェ広島が参加しているACL2。広島はグループを首位で通過し、ノックアウトステージに進出した。その広島は、ラウンド16でベトナムのナムディンFCとの対戦が決定。勝利すれば、ムアントン・ユナイテッド(タイ)vsライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール)の勝者と準々決勝で対戦することとなる。

◆AFCチャンピオンズリーグ2 ノックアウトステージ

また、その他のカードはポートFC(タイ)vs全北現代モータース(韓国)、シドニーFC(オーストラリア)vsバンコク・ユナイテッド(タイ)に決定した。なお、西地区はアル・ハルディア(バーレーン)vsトラクターFC(イラン)、アル・ワクラ(カタール)vsアル・タアーウン(サウジアラビア)、アル・ワフダート(ヨルダン)vsシャバブ・アル・アハリ(UAE)、アル・フセイン(ヨルダン)vsシャールジャ(UAE)となった。ラウンド16は1stレグが2025年2月12、13日、2ndレグが2月19、20日に開催。準々決勝は1stレグが3月5、6日、2ndレグが12、13日、準決勝は1stレグが4月9日、2ndレグが16日、決勝は5月17日に行われる。【ラウンド16】1stレグ:2025年2月12-13日2ndレグ:2025年2月19-20日<西地区>[R16-1]アル・ハルディア(バーレーン) vs トラクターFC(イラン)[R16-2]アル・ワクラ(カタール) vs アル・タアーウン(サウジアラビア)[R16-3]アル・ワフダート(ヨルダン) vs シャバブ・アル・アハリ(UAE)[R16-4]アル・フセイン(ヨルダン) vs シャールジャ(UAE)<東地区>[R16-5]ナムディンFC(ベトナム) vs サンフレッチェ広島(日本)[R16-6]ムアントン・ユナイテッド(タイ) vs ライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール)[R16-7]ポートFC(タイ) vs 全北現代モータース(韓国)[R16-8]シドニーFC(オーストラリア) vs バンコク・ユナイテッド(タイ)【準々決勝】1stレグ:2025年3月5-6日2ndレグ:2025年3月12-23日<西地区>[QF1] R16-1勝者 vs R16-2勝者[QF2] R16-3勝者 vs R16-4勝者<東地区>[QF3] R16-5勝者 vs R16-6勝者[QF4] R16-7勝者 vs R16-8勝者【準決勝】1stレグ:2025年4月9日2ndレグ:2025年4月16日<西地区>[SF1] QF1勝者 vs QF2勝者<東地区>[SF2] QF3勝者 vs QF4勝者【決勝】2025年5月17日SF2勝者 vs SF1勝者