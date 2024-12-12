中部横断道や中央道などで15日にかけて降雪の可能性「冬用タイヤ装着とチェーン携行を」ネクスコ中日本が最新予測【交通情報】
ネクスコ中日本は12月12日から15日にかけて、同社管内の中部横断道や中央道など、高速道路で降雪が予測されると発表しました。高速道路では1台でも自力走行不能の車が発生すると、長時間の渋滞や通行止めにつながる可能性があることから、出かける際は最新の気象予想や道路交通情報を確認し、冬用タイヤの装着やタイヤチェーンの携行をお願いしたいとしています。
降雪が予想される高速道路の区間と時間帯は以下の通りです。
【東富士五湖道路】全線(13日日中～15日未明)
【中部横断道】六郷IC~増穂IC(14日夜～15日未明)
【中央道】須玉IC~岡谷JCT(13日夜～14日日中) 岡谷JCT~松川IC(13日夜～14日日中) 松川IC~中津川IC(13日夜～14日日中) 中津川IC~瑞浪IC (15日夜～） 大月JCT~河口湖IC(13日夜～14日未明)
【東海環状道】豊田藤岡IC~せと赤津IC(13日日中) 可児御岳IC~山県IC(13日夜～14日日中)
【名神】養老JCT~彦根IC(14日夜～15日日中) 彦根IC~八日市IC(14日日中～15日未明)
【北陸道】米原JCT~木之本IC(14日夜～15日日中) 木之本IC~敦賀JCT(14日未明～15日未明、15日夜～) 敦賀JCT~敦賀IC(14日日中～15日未明) 敦賀IC~今庄IC(14日夜～15日未明、15日夜～） 今庄IC~加賀IC(14日夜～15日未明) 加賀IC~金沢森本IC(15日未明) 金沢森本IC~小矢部IC(14日未明、14日夜～15日未明） 小矢部IC~小杉IC(14日夜～15日未明) 小杉IC~立山ІС(14日未明、14日夜～15日未明、15日夜～) 立山IC~魚津IC(14日夜～15日未明、15日夜～) 魚津IC~朝日IC(15日夜～)
【長野道】岡谷JCT~安曇野IC(13日夜～14日日中)
【舞鶴若狭道】敦賀JCT~若狭美浜IC(14日夜～15日未明) 若狭美浜IC~若狭上中IC(15日未明) 若狭上中IC~小浜IC(15日未明)
【東海北陸道】岐阜各務原IC~美濃IC(14日夜～15日日中) 美濃IC~ぎふ大和IC(13日夜～15日夜) ぎふ大和IC~白川郷IC(12日夜～15日夜) 白川郷IC~五箇山IC(13日未明～15日夜) 五箇山IC~福光IC(13日未明、13日夜～15日夜) 福光IC~小矢部砺波JCT(14日未明～15日未明、15日夜～)
【安房峠道路】全線(13日日中～15日未明)