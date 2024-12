【ブルーアーカイブ:連河チェリノ役・丹下桜さんの降板】12月12日 発表

Yostarは12月12日、Android/iOS用学園×青春×物語RPG「ブルーアーカイブ」において、連河チェリノ役を務める丹下桜さんの降板を発表した。

これは「ブルーアーカイブ」の公式Xにて発表されたもの。連河チェリノは2021年に発表されたキャラクターで、実装当初より丹下さんがCVを務めてきたが、2022年5月に所属事務所である有限会社ピクニックから降板の申し出があったことが今回明かされた。その際は暫定的保留となったが、今年10月に双方合意の元、降板となることが決定された。

現在実装されている連河チェリノのキャラクター音声は、音声差し替えの準備ができるまで保留となり、丹下さんから引き継ぐキャストの選考は現在進行中。詳細は決まり次第発表予定となっている。

公式Xに投稿された発表文

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.