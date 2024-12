アジアサッカー連盟(AFC)は12日、AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)決勝トーナメントの組み合わせ抽選会を行った。グループEを5勝1分の勝ち点16で首位突破した サンフレッチェ広島 は、1回戦で同Gを2位で通過したナムディン(ベトナム)と対戦することが決定。第1戦は来年2月12日もしくは13日、第2戦は同19日もしくは20日に予定されている。決勝トーナメントは、準決勝までは同地区同士のホーム&アウェーのノックアウト方式で、決勝は1試合で決着。2024-25シーズンは東地区が決勝のホストを務めることになっており、広島が勝ち上がった場合は広島サッカースタジアム(エディオンピースウイング広島)で開催予定となっている。

以下、決勝T1回戦の対戦カード■東地区ナムディン(ベトナム) vs 広島(日本)ムアントン・U(タイ) vs ライオン・シティ(シンガポール)ポートFC(タイ) vs 全北現代(韓国)シドニーFC(オーストラリア) vs バンコク・U(タイ)■西地区アルハルディヤ(バーレーン) vs トラクター(イラン)アルワクラ(カタール) vs アルタアーウン(サウジアラビア)アルワフダート(ヨルダン) vs シャバブ・アルアハリ(UAE)アルフセイン(ヨルダン) vs シャルジャ(UAE)