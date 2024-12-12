『K-POPアイドルスタースポーツ選手権2024』KNTVで1月放送 新競技ブレイキン追加【選手一覧】
『K-POPアイドルスタースポーツ選手権2024』の模様が、KNTVで来年1月6日から3日連続で日本初放送される。
【動画】『K-POPアイドルスタースポーツ選手権2024』ガチで競技レベルが高い予告編
豪華アイドルが一堂に会し、2年ぶり開催となった運動会。2024年は新たな種目としてブレイキンが加わり、陸上、アーチェリー、フットサル、ダンススポーツの5種目で競う。笑いあり、感動の涙ありの真剣勝負が繰り広げられる。
■『K-POPアイドルスタースポーツ選手権2024』
放送日時 1月6日（月）・7日（火）・8日（水）午後4時50分〜6時45分ほか（日本初放送 ）全3話
出演者
MC：チョン・ヒョンム、カン・ダニエル、ヘウォン（NMIXX）、チャン・ミンホ、ヨンタク、イ・チャンウォン、チョン・ドンウォン
男性：
AMPERS&ONE、EVNNE、LUN8、WHIB、スンファン（The CrewOne）、BLITZERS、EASTSHINE、The Wind、DRIPPIN、DKB、The KingDom、NOWADAYS、FANTASY BOYS、DXMON、82MAJOR、VANNER（テファン＆ゴン＆ヘソン＆ヨングァン）、Libelante、ONF（スンジュン＆ミンギュン）、THE BOYZ（ヨンフン＆サンヨン＆ソヌ）、Xdinary Heroes、NCT WISH、WayV、ZEROBASEONE、&TEAM（EJ＆FUMA＆K＆ニコラス＆MAKI＆YUMA）、BOYNEXTDOOR（ソンホ＆リウ＆ジェヒョン＆テサン）、TWS、ユン・ドゥジュン（Highlight）、キム・ドンジュン、ナム・ウヒョン（INFINITE）、ソ・ウングァン（BTOB）、レオ（VIXX）、ノ・ジフン、ハ・ソンウン、ハン・スンウ（VICTON）、キム・シフン、セリム（CRAVITY）
女性：
Rocket Punch、ヒジン（ARTMS）、EVE、LIGHTSUM、ICHILLIN'、Billlie、Weeekly、WOOAH、UNIS、cignature、PRIMROSE、CSR、MADEIN、BADVILLAIN、YOUNG POSSE、BEWAVE、 Candy Shop、OH MY GIRL（ヒョジョン＆スンヒ）、Kep1er、KISS OF LIFE、tripleS、 NMIXX（リリー＆ソリュン＆ベイ＆ジウ＆キュジン）、STAYC、NiziU（アヤカ＆ミイヒ）、ILLIT
【動画】『K-POPアイドルスタースポーツ選手権2024』ガチで競技レベルが高い予告編
豪華アイドルが一堂に会し、2年ぶり開催となった運動会。2024年は新たな種目としてブレイキンが加わり、陸上、アーチェリー、フットサル、ダンススポーツの5種目で競う。笑いあり、感動の涙ありの真剣勝負が繰り広げられる。
■『K-POPアイドルスタースポーツ選手権2024』
放送日時 1月6日（月）・7日（火）・8日（水）午後4時50分〜6時45分ほか（日本初放送 ）全3話
MC：チョン・ヒョンム、カン・ダニエル、ヘウォン（NMIXX）、チャン・ミンホ、ヨンタク、イ・チャンウォン、チョン・ドンウォン
男性：
AMPERS&ONE、EVNNE、LUN8、WHIB、スンファン（The CrewOne）、BLITZERS、EASTSHINE、The Wind、DRIPPIN、DKB、The KingDom、NOWADAYS、FANTASY BOYS、DXMON、82MAJOR、VANNER（テファン＆ゴン＆ヘソン＆ヨングァン）、Libelante、ONF（スンジュン＆ミンギュン）、THE BOYZ（ヨンフン＆サンヨン＆ソヌ）、Xdinary Heroes、NCT WISH、WayV、ZEROBASEONE、&TEAM（EJ＆FUMA＆K＆ニコラス＆MAKI＆YUMA）、BOYNEXTDOOR（ソンホ＆リウ＆ジェヒョン＆テサン）、TWS、ユン・ドゥジュン（Highlight）、キム・ドンジュン、ナム・ウヒョン（INFINITE）、ソ・ウングァン（BTOB）、レオ（VIXX）、ノ・ジフン、ハ・ソンウン、ハン・スンウ（VICTON）、キム・シフン、セリム（CRAVITY）
女性：
Rocket Punch、ヒジン（ARTMS）、EVE、LIGHTSUM、ICHILLIN'、Billlie、Weeekly、WOOAH、UNIS、cignature、PRIMROSE、CSR、MADEIN、BADVILLAIN、YOUNG POSSE、BEWAVE、 Candy Shop、OH MY GIRL（ヒョジョン＆スンヒ）、Kep1er、KISS OF LIFE、tripleS、 NMIXX（リリー＆ソリュン＆ベイ＆ジウ＆キュジン）、STAYC、NiziU（アヤカ＆ミイヒ）、ILLIT