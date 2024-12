ハードウェアに依存しないUI/UX製品など展示！加賀FEI「第9回 Japan IT Week 関西」

加賀FEIは、2025年1月15日から17日までインテックス大阪で開催される「第9回 Japan IT Week 関西」に出展します。

加賀FEIは、2025年1月15日から17日までインテックス大阪で開催される「第9回 Japan IT Week 関西」に出展。

世界最小級の無線モジュールや、ハードウェアに依存しないUI/UX製品など、加賀FEIがリードする製品・サービスをIoT・エッジコンピューティング EXPOで展示します。

【主な出展製品】

1. Bluetooth・無線LANモジュール「CONTINECT」

世界最小クラスの超小型Bluetooth Low Energyモジュールをはじめとする、20種類以上のラインナップの中から、お客様の用途に応じたBluetooth・Wireless LAN対応無線モジュールを紹介します。

また、超小型Bluetooth Low Energyモジュールを活用した、LED照明メッシュネットワークデモを展示します。

無線モジュール「CONTINECT」

2.UI/UX Design Tool「CANDERA」

開発現場でのUI開発を効率的にし、より洗練されたUIの開発をサポート。

2Dはもちろん、3Dを用いた高度なUI開発も可能な開発ツールを紹介します。

UI/UX Design Tool「CANDERA」

3.EMS(Electronics Manufacturing Service)

製品の企画提案からハード開発、ソフト開発、部品調達、製造、評価解析、アフターサービスまで幅広い範囲でお客様の要望にお応えします。

EMS

この他、3次元の立体映像を投影する3Dホログラムサイネージ、自動で欠陥分類が出来る外観検査AI、超低音再生DRDオープンイヤー型ヘッドフォン、「ホバー」でも入力可能なタッチパネルなど、4製品を出展予定です。

【Japan IT Week 関西 概要】

会期:2025年1月15日(水)〜17日(金)

会場:インテックス大阪 4・5号館

主催:RX Japan 株式会社

【加賀FEIブース】

出展エリア:IoT・エッジコンピューティング EXPO(5号館)

ブースNo. :K6-24

【商標について】

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

