北海道各地への移動が便利に！津軽海峡フェリー「全航路のダイヤ改正」

津軽海峡フェリーは、2025年4月1日(火)より全航路のダイヤ改正を実施。

室蘭発及び青森発のダイヤ改正とお客様の利便性向上のため日曜・月曜日も休まず運航するスケジュール(毎日運航)へ改正します。

函館〜青森航路は青森発11便の出港が早まり函館到着後の北海道各地への移動が便利になります。

また、函館〜大間航路は4月〜10月の観光シーズンで日帰り旅行での大間滞在時間が長くなるよう、始発便ダイヤの改正を行います。

◆2025年4月1日改正 運航ダイヤ

津軽海峡フェリー運航ダイヤ(2025年4月1日ダイヤ改正)

《お客様お問い合わせ先》

【営業時間】9:00〜18:00

室蘭支店:0143-83-4080(※日曜日は17:00まで)

函館支店:0138-43-4545

青森支店:017-766-4733

大間支店:0175-37-3111

