Ì¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó¤ÎÍñ¤ò»ÈÍÑ¡ªchefüýs cochin¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥ë¥È¡×

東海寿は、新ブランド「chef’s cochin(シェフズコーチン)」より、日本の三大地鶏「名古屋コーチン」の卵を原料にした「ゴールデンタルト」を2024年12月10日より名古屋駅で先行販売中です。

chef’s cochin「ゴールデンタルト」

売価 :4個入1,150円(税込) 8個入1,950円(税込)

賞味期限:製造日より300日

販売形態:常温販売

販売場所:JR名古屋駅構内 PLUSTA名古屋中央

(12/10リニューアルオープン)

発売日 :2024年12月10日(火)

東海寿は、新ブランド「chef’s cochin(シェフズコーチン)」より、日本の三大地鶏「名古屋コーチン」の卵を原料にした「ゴールデンタルト」を2024年12月10日より名古屋駅で先行販売中。

第一弾「キャラメルコーチンフロマージュ」に続く第二弾の新商品となります。

なお、東海寿楽天市場で12月15日より販売開始予定です。

■商品特徴

日本の三大地鶏「名古屋コーチン」の液卵を使用して焼いたタルト生地に、カスタードのチョコクリームを絞り、カラメル風味の焼きチョコ生地を重ね、最後にキャラメルパウダーをふりかけて焼き上げています。

焼きプリンをイメージした組み合わせで口どけの良さが自慢のお菓子です。

ゴールデンタルト

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 名古屋コーチンの卵を使用!chef釻s cochin「ゴールデンタルト」 appeared first on Dtimes.