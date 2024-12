ホエールテールとサンセットが重なった奇跡的な瞬間をイメージ！Maxi「Niki コラボレーションジュエリー」

Montresorは、運営するハワイアンジュエリーブランド「Maxi(マキシ)」より、同世代の女性から人気を得ている、モデルのNiki(丹羽仁希)とのコラボレーションジュエリーを2024年12月11日から販売中です。

Maxi「Niki コラボレーションジュエリー」

■テーマは Lino 〜Be myself〜(自分らしく輝く)

Lino(リノ)はハワイ語で「輝く」の意味があります。

自分を周りと比べないこと、自分を認めてあげること、自分を愛してあげること

『自分らしくいることが、自分が輝くことに繋がっていく』

そんな想いが込められたコラボレーションジュエリーが誕生しました。

【Maxi×Niki Lino Necklace】

ホエールテールのネックレス。

クジラが潜っていく瞬間はハワイでもなかなか見ることができない珍しい光景です。

見ることができた人には幸運が訪れるといわれています。

そんなホエールテールとサンセットが重なったさらに奇跡的な瞬間をイメージして中心にストーン1石と、キラキラしたデザインチェーンを使用しています。

silver925にジルコニアのものの他に、10金にダイアモンドをあしらったスペシャルバージョンも用意。

Maxi×Niki Lino Necklace/K10YG/silver925/K18YGC/CZ 59,400円

Maxi×Niki Lino Necklace/K10YG/silver925/CZ 55,000円

Maxi×Niki Lino Necklace/K10YG/Diamond 165,000円

【Maxi×Niki Lino Ring Whale tail】

ホエールテールのリング。

そんなホエールテールとサンセットが重なったさらに奇跡的な瞬間をイメージして中心にストーン1石をあしらっています。

Maxi×Niki Lino Ring Whale tail/silver925/18KYGC/CZ 44,000円

Maxi×Niki Lino Ring Whale tail/silver925/CZ 38,500円

【Maxi×Niki Lino Ring half eternity】

2mmの華奢なデザインに手彫りにて施したプリンセスの柄と、リングの半分に石が敷き詰められたハーフエタニティリング。

“永遠の愛”と“希望”の意味が込められています。

シルバー925にジルコニアのものの他に、18金にダイアモンドをあしらったスペシャルバージョンも用意。

Maxi×Niki Lino Ring half eternity/silver925/K18YGC/CZ 49,500円

Maxi×Niki Lino Ring half eternity/silver925/CZ 44,000円

Maxi×Niki Lino Ring half eternity/K18YG/Diamond 440,000円

【Maxi×Niki Lino earring】

手彫りにて施したプリンセスの柄と、半分に石が敷き詰められたピアス。

プリンセスの柄には、“ハワイの希望の星”と謳われ、愛と希望を与え続けたプリンセス カイウラニをイメージしています。

Maxi×Niki Lino earring/silver925/K18YGC/CZ 49,500円

Maxi×Niki Lino earring/silver925/CZ 44,000円

■販売店舗

・Maxi そごう横浜店

・Maxi コレットマーレみなとみらい店

・Maxi 池袋東武店

・オンラインショップ

・ポップアップストア

■ポップアップストア詳細

日時 :12月11日(水)〜12月17日(火)

場所 :大阪府大阪市北区角田町8-7

阪急百貨店うめだ本店4階婦人服イットコンテンポラリー

営業時間:10:00〜20:00 ※最終日は18:00まで

