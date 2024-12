いわゆるお騒がせセレブとして一世を風靡したY2Kを象徴するポップ・アイコンであり、リアリティTVスターの先駆けとなったパリス・ヒルトンが、さる9月にセカンド・アルバム『Infinite Icon』を発表。18年ぶりとなる音楽界への本格的な復帰を機に、貴重なインタビューが実現した。振り返ってみると、ミュージシャンとしての彼女のキャリアがスタートしたのは、 1stアルバム『Paris』を送り出した2006年のこと。以来ジャンル・クロッシングを先取りする完成度の高いポップソングを揃えた同作への評価は次世代のアーティストの間で高まり、Y2Kリバイバルも追い風となってパリスの名前を目にする機会が増えた上に、近年はオリヴィア・ロドリゴやヴァンパイア・ウィークエンドのライブに飛び入りするなどして話題を提供していた。それだけにカムバックのタイミングは絶妙で、アルバムの出来も上々。彼女の意欲を窺わせる。

そう、シーアをエグゼキュティヴ・プロデューサーに起用し、多数のゲストと作り上げた『Infinite Icon』では、この間精力的に取り組んでいたDJ活動を反映させて、フロア寄りのサウンドを志向。二児の母となった43歳のパリスは公私共に充実した現在の自身のポートレイトを、名声との付き合い方やメンタルヘルスなど様々なアングルから描き出している。思えば18年前は、”セレブのお遊び”として彼女の音楽活動を揶揄する声もあったものだが、2枚のアルバムを並べて聞けばひとりの女性のナウ&ゼンが鮮明に浮かび上がり、表現者としてのパリス・ヒルトンを改めて真剣に受け止めるべき時が来たのかもしれない。―あなたが『Paris』を発表してから18年が経ちました。あのアルバムとそこに投影されていた当時の自分の姿は、現在のあなたの目にどう映りますか?パリス:『Paris』での私は、例えば楽しむことや遊びに出かけること、或いはラヴ、そして躊躇することなく自分らしく振る舞うことを、テーマとして取り上げました。だから当時の自分を率直に切り取っていたと言えますし、人生において私がどういう場所に立っていたかを物語っています。それでいて今でも人々に愛されているわけですから、非常にタイムレスな作品を作れたという点もうれしいですね。―確かに、リリース当時の『Paris』は賛否両論でしたが、その後キム・ペトラスやチャーリー XCXからレディー・ガガに至る後続のアーティストたちに賞賛され、シングル「Stars Are Blind」共々評価する声が高まりました。そうした評価の変化についてはどう感じていますか?パリス:リリースされた時点では、人々はまだまだ、ミュージシャンとしての私を真剣に受け止められなかったんだと思います。私は新しい領域へと踏み出し、自分の実力を証明しようと試みたわけですが、結果的に音楽そのものが時代を越えて生き延び、キムやチャーリーが『Stars Are Blind』は究極のポップソングだと言ってくれたりして、『Paris』はカルト的な名盤となって次世代のミュージシャンたちをインスパイアすることになりました。これは音楽を含むアート全般に言えることで、往々にして時間と共に作品の意味は深まり、評価はアップする。だから、私がリスペクトするアーティストたちが『Paris』を愛してくれているという事実は、まさにあのアルバムの先見性を証明していると思いますし、ポップ・ミュージックの歴史に居場所を確立できて、すごく光栄に感じています。―でも、その後のあなたは時折シングルを発表していたにも関わらず、こうして2ndアルバム『Infinite Icon』が完成するまでに随分長い時間を要しましたね。パリス:ええ。私はしばらくの間ビジネス面にフォーカスして、自分のブランドと、私が経営する11:11メディア(※メディア・コンテンツ制作会社)を成長させることに力を注いでいましたからね。でも数年前にドキュメンタリー映画『This Is Paris』を製作して、自伝『PARIS The Memoir』(※2025年1月に日本版が刊行決定)を出版し、その一連のプロセスを通じて私がどういう人間なのか改めて掘り下げた結果、自分の中に表現したいことがたくさん蓄積されていると感じました。そして、以前よりいい形で音楽を介して自分のストーリーを伝え、さらに深いレベルでファンとコネクションを築けるのではないかと思ったんです。つまり、今の私の姿を率直に投影しているのが『Infinite Icon』なんです。女性たちと作り上げた『Infinite Icon』―他方であなたは、2012年以降DJとしても活動し、大きな成功を収めています。あなたにとってDJ活動の面白さとは?パリス:DJ業は大好き。ステージに立って、何千人もの人たちと音楽を介してコネクトできるのは楽しくてたまらないですし、彼らのエネルギーをひしひしと感じながら、全員をひとつにつなぐヴァイブを作り上げることができます。一緒に歌ったり踊ったりして、至福の時を過ごしている人のハッピーな様子を眺めているのも最高ですよね。そういう機会を得られたことがうれしくて、DJのシーンで自分の実力を証明できたと実感しています。―ほかにも結婚して家族を持つなど、プライベートな面でも様々な体験を重ねてきましたよね。『Infinite Icon』を作るにあたり、そういった公私にわたる積み重ねも影響を与えたんでしょうね。パリス:それは間違いないですね。パーソナルな面でも仕事の面においても、私はこれまでに人生観が一変するような旅をしてきました。ビジネスウーマンとしてキャリアを築き、最愛の人との出会いがあり、娘のロンドンと息子のフェニックスというふたりの美しい子どもたち母親になった……。こうした体験のひとつひとつが、今の私を形作る上で計り知れないほど大きな役割を果たしましたし、アルバムを制作するにあたってどれも多大な影響を及ぼしました。とにかく私は、自分にとって本当に大切なものは何かを悟り、結果的により意味深いストーリーを伝えられるようになった気がするんですよね。ポップスターになることは私の昔からの夢だっただけに、『Infinite Icon』への反響をすごく誇りに感じています。―リリースされてから3カ月近くが経過しましたが、メディアの反応は上々ですよね。パリス:ええ。信じられないくらい素晴らしいことです。今作に寄せられたラヴとサポートの声には感謝の気持ちで一杯ですし、ファンの心に深く響いていることに感激しています。オーセンティシティ、ありのままの自分を受け入れること、試練を克服する力といったアルバムのテーマに誰もが共感してくれたようで、私が作った音楽にインスパイアされる、高揚感を与えられる、あるいは「自分たちの存在に光を当ててくれた」といった声を耳にしました。私自身、そういったゴールを掲げてアルバムを作ったわけですから、こんなに多くの人がアルバムを愛してくれていることに興奮していますし、3rdアルバムを作るのが待ち切れません(笑)。―まさに「3rdアルバムはありそうですか?」という質問をしようと思っていたところなので、意欲的な言葉を聞けてうれしいですね。そもそも、このタイミングで新作を作ろうと思い立った、直接的なきっかけは何だったんでしょう?パリス:2年前の大晦日にマイリー・サイラスとシーアのふたりとパフォーマンスを行なって、「Stars Are Blind」をみんなで披露したのが、全ての始まりでした。彼女たちとステージに立つというのは本当に素晴らしい体験で、翌日飛行機でシーアと一緒に帰途についたんですが、その道中、「昨夜のあなたは最高だった! ポップスターになるために生まれてきたようなものなのに、なぜ2ndアルバムを作らないの?」と彼女に訊かれたんです。「自分の帝国を築くのに忙しくて!」と私が答えると、「じゃあ、私がエグゼキュティブ・プロデューサーになって、一緒に曲を書くっていうのはどう?」と提案してくれました。シーアからそんな素敵なオファーをもらったら、さすがに断るわけにはいかないですよね。だから私は「イエス」と答えて、すぐにスタジオに入りました。彼女はたくさんの曲を用意してくれて、それらを元に私たちは毎日作業に勤しみ、アルバムを完成させたんです。―シーアはあなたから何を引き出してくれたと思いますか?パリス:彼女は言うまでもなく、世界で最も偉大なソングライターかつシンガーのひとりなんですが、それだけに留まらず、音楽を介して、他者と途方もなく深いでレベルでコネクションを築く能力を備えています。私もシーアのそんな資質を愛していて、自分のアルバムにもスペシャルな何かを与えてくれるのではないかと予感していました。実際彼女のおかげで、自分の内面を深く掘り下げて無防備になることができましたし、それが私の中にあると自分でも気付いていなかったものを引き出してくれて、タイムレスで私らしさに忠実なアルバムを形作る手助けをしてくれたんです。とにかくあらゆる面で私を支えてくれたシーアを、”私のフェアリー・ゴッドマザー(※お伽話に登場する、主人公をピンチから救う妖精)”と呼んでいます(笑)。―そのシーアとのデュエット曲「Fame Wont Love You」は本作だけでなく、彼女の最新アルバム『Reasonable Woman』にも収録されていましたね。”私は100万マイルもタップ・ダンスをし続けながら/微笑んでくれる顔を探した/私の無益な人生に意義を与えてくれるのではないかと願って”などと歌う、名声の空虚さを題材にした痛烈な内容でしたが、あなたにとってどんな意味を持つ曲なんでしょう?パリス:「Fame Wont Love You」は私にとって非常に重要な曲です。世界には、名声が人生に多大なハピネスをもたらしてくれるのだと信じている人がいますが、名声なんて、自分にとって本当に大切なものを手に入れない限り、空虚な気持ちにさせられるだけ。そして人生において最も大切なものとは家族であり、自分が愛する人たち。私は夫と出会い子どもを授かったことで、それを悟りました。そんなメッセージを「Fame Wont Love You」は含んでいます。この曲を一緒に書いている時にシーアは、最近の子どもたちは「将来何になりたい?」と訊ねられると、ほぼ全員が「有名になりたい」と答えるのだという話をしてくれました。そういう状況も踏まえて、大勢の人に届けるべき大切な曲だと思うんですよね。「有名になればハッピーになれる」と信じている子どもたちに、「人生にはもっと重要なことがありますよ」と教えてあげたいですから。―シーア以外にも今作には、メーガン・トレイナー、リナ・サワヤマ、ミーガン・ジー・スタリオン、アルゼンチン人のマリア・ベセラ、多様な出自の女性たちがフィーチャーされていますね。意図的に女性を選んだんですか?パリス:ええ。意図的に女性にフォーカスし、アイコンたちを集めました。先ほども触れたように私はこのアルバムを、エンパワーメントとオーセンティシティと試練を克服する力のセレブレーションにしたかった。だから、自分をインスパイアしてくれる才能豊かな女性たちこそ、そんな旅に同行してもらう仲間として相応しいと感じたんです。実際彼女たちは、それぞれにユニークな要素をアルバムに提供してくれましたし、異なる出自の女性たちがこうして一堂に会し、作業を共にし、お互いに高め合うというのは素晴らしいこと。曲ごとにベストな人選ができたと思いますし、誰もが輝けて、インスパイアし合えて、サポートし合える場所を作り出すことができました。”Infinite Icon”になる条件、日本への想い―アルバムに着手するにあたって掲げていたゴールはありますか? どんなアルバムを作りたいのか、どんな楽曲を歌いたいのか、明確なアイデアはありましたか?パリス:私が掲げていた主なゴールは、パーソナルなアルバムを作ることと、現在の私の姿、そしてこれまでに私が辿ってきた道、得てきた教訓を反映させることでした。また、ラヴであったり自分の脆さであったりテーマはそれぞれ違っていても、曲ごとにひとつのストーリーを伝えるようなアルバムにしたかった。さらには、オーセンティックな自分を受け入れるよう、聞く人をインスパイアする作品を作ることも意識していました。自分の人生の軌跡を肯定し、自分の無限のポテンシャルに気付いてもらえるように。あとはただ、みんなが聞きながら踊ったり、涙を流したり、あるいは「自分は理解されている」と実感できるような、タイムレスなアルバムを目指したということですね。―特にアルバムの後半には、まさしく踊れるアップビートな曲が並んでいます。あなたのDJ活動は今作のサウンド・プロダクションにどれほど影響を与えましたか?パリス:DJ活動は間違いなく大きな影響を及ぼしています。私は10年以上各地でプレイしてきて、音楽がどんな風に人々を動かすのか、より深く理解できるようになりました。例えば曲のテンポを変えるだけで、クラブ空間のエネルギーを刷新できてしまうんですよね。だからそういうマジックや興奮をアルバムにも反映させたかったんです。私はDJとして人々を元気付ける方法を心得ていますから、アルバムにも同じヴァイブとエネルギーを持ち込むことで、クラブで鳴らせるだけでなく、出かける準備をしながら聞いたり、車を運転しながら聞いたり、誰もが楽しめる作品になっていたらうれしいですね。―音作りにおいて中心的な役割を果たしたのは、売れっ子プロデューサーのジェシー・シャトキンですね。パリス:ジェシーを紹介してくれたのもシーアで、彼女の代表曲の数々に関わった人だけに、ジェシーとのコラボは意義深い経験になりました。彼は、様々なアイデアを非常にフレッシュでエモーショナルかつインパクトのある形で曲に落とし込む能力に、長けているんですよね。それに、アルバムのテーマについてふたりで長い時間を費やして語り合って、私がエモーションを音楽に注ぎ込む手助けをしてくれましたし、本当に楽しい作業でした。スタジオでも彼と一緒にいるとリラックスできて、私のヴィジョンを理解して具現化してくれたと思っています。Photo by Brian Ziff―『Infinite Icon』というタイトルに込めた想いを教えて下さい。パリス:この2語は単なるアルバム・タイトル以上の意味を持っています。”Infinite(無限の)”という単語は、誰もが備えている無尽蔵の可能性を示唆していて、「自分の可能性の全てを受け入れて、流行や時代を超越したレガシーを残そう」と宣言しているというか。と同時に、自分の身に起きたこと全て、自分が成し遂げたこと全て、そして今後自分に起き得ること全てを祝福する―――という意味も備えているんです。何しろ私はこれまでに、幾つもの役を演じてきました。リアリティ・スター、起業家、DJ、活動家(※彼女は自身が寄宿学校で虐待的な扱いを受けた体験を踏まえ、子どもを守る法律を制定するようアメリカ議会に陳情した)、妻、母……。私の人生の旅に何かしらユニークな側面を加えてくれた、これら全ての自分を祝福したかったんです。―では、”Infinite Icon”になる条件とは何だと思いますか?パリス:繰り返しになりますが、それはオーセンティシティであり、自分を偽らないことであり、躊躇なく自分らしく振る舞うことであり、試練を克服する力も非常に重要です。そして単に有名だというのではなく、インパクトを与えることを忘れてはなりません。つまり、アートを通じて、ビジネスを通じて、啓もう活動を通じて、社会に何らかの変化をもたらさなければ。”Infinite Icon”になるには他者を助け、変化を促し、世界をより良い場所にできる能力が必要だと思っています。―最後に、日本にもあなたに憧れて育った人たちは少なくありません。日本のファンに何か伝えたいことはありますか?パリス:私は日本のファンを心から愛していますし、日本は旅先として大好きな場所のひとつ。ファッションを始め日本発のカルチャー全般から私は多大なインスピレーションを得ていて、東京を訪れた時の楽しい思い出がたくさん残っています。スウィートなファンのみなさんと接する機会もありました。人々の優しさが忘れられないですし、日本が恋しい! またそちらに行ってパフォーマンスができたりしたらうれしいですね。何しろ日本は、2002年に妹ニッキーとサマンサタバサのイメージモデルに起用されたことで、私のキャリアをローンチするきっかけを与えてくれた国でもありますから!サマンサタバサのイメージモデルとして来日した時の映像パリス・ヒルトン『Infinite Icon』発売中再生・購入: https://ParisHilton.lnk.to/infiniteicon_jp 『PARIS The Memoir』(パリス・ザ・メモワール)著者:パリス・ヒルトン訳:村井理子予価:2,970円(本体2,700円+税)発売:2025年1月28日(金)判型:四六変形並製ページ数:464ページ詳細:https://www.ohtabooks.com/publish/2025/01/24185456.html