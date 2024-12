台湾チームの7QUARKが手がけ、Game Source Entertainmentがパブリッシングを行う和風アクションRPG『百剣討妖伝綺譚』(PC/Nintendo Switch/PlayStation4/PlayStation5/Xbox One/Xbox series X|S)のv1.0体験版がSteamにて登場した。

https://www.youtube.com/watch?v=df48SPq4E3w



本作は不死身忍者のポニテ少女「時雨」、地獄の獄卒の鬼っ子「沙羅」、ケモノの妖怪武士「竹虎」の3人の主人公を扱い、人間界で暴れまわる妖怪をそれぞれの持つ異なる武器で討伐する旅へと向かうローグライトアクションだ。

今回のv1.0体験版では、3人の主人公の武器のアクションが体験可能。さまざまな武器を鍛造(たんぞう)したり、アイテム「魂玉」を獲得することで武器を自由にカスタマイズし、変化する攻撃を楽しむことができる。

ゲームの舞台には序盤の海岸エリアが解放。探索を進めると、高速回転する「蟹将軍」や、大波を繰り出す「海坊主」といったボスとの戦闘も待っている。

また、旅の途中にはプレイヤーをサポートしてくれる優しい妖怪たちが集まる「妖怪祭り」と呼ばれる異世界へ訪れることも。ここではさまざまな能力アップの効果がある「幻のラーメン」を食べることもできる。

この体験版は、2025年2月のSteam Next Festでアップデートされることも発表されている。アップデート版では主人公3人のメインストーリー第一章前半が実装され、より多様な敵やボス戦が開放されるとのこと。製品版の発売日は2025年4月24日を予定している。

https://store.steampowered.com/app/2169950

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)