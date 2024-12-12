¿ÉË·¼£Ïº»á¡È103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡É°ú¤¾å¤²3ÅÞ¹ç°Õ¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿É½¸½¡Ö178¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤À¤±¤Ï»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×
¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¿ÉË·¼£Ïº»á¡Ê68¡Ë¤¬12Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¿ÉË·¼£Ïº¥º¡¼¥à¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤«¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å3¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£½êÆÀÀÇ¤¬À¸¤¸¤ë¡ÖÇ¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Ë´Ø¤·¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë178Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ2025Ç¯¤«¤é°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç3ÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤Ï11Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹À¯ºö¤ò¼«¸ø¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£3ÅÞ¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¹ç°Õ½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö178Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤«¤é°ú¤¾å¤²¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÉË·»á¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤ÊÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ178Ëü±ß¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡È178Ëü±ßÌÜ»Ø¤·¡É¤Ê¤ï¤±¤À¤è¡£¡ÈÌÜ»Ø¤·¡É¤À¤«¤é¡¢10Ëü±ß¤Ç¤â30Ëü±ß¤Ç¤â50Ëü±ß¤Ç¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡ÈÌÜ»Ø¤·¡É¤Ï¥¯¥ê¥¢¤À¤è¤Í¡×¤È¹ç°Õ½ñ¤ÎÊ¸¸À¤ËÃíÌÜ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ã¤ÆÍ½»»°Æ¤Ë¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬»¿À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¢¤ê¤¤Ç¡¢¤¿¤À¤·ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤Ë¤¹¤ë¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬¹øÀÞ¤ì¤·¤¿¤È¤«ÂÅ¶¨¤·¤¿¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤«¤é¡¢178¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤À¤±¤Ï»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ì±ÅÞ¤â°û¤á¤ëÂÅ¶¨ÅÀ¤È¤·¤Æ¡È178Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤·¡É¤È¤¤¤¦¡Ä°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢É½ÌÌ¾åÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¿ô»ú¤À¤±¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦Íî¤È¤·¤É¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¹ç°Õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î»ä¸«¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¸ò¾Ä¤Î¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤À¤±¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤ÈÂ¸µ¸«¤é¤ì¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼ç¤Ë»¿À®¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤·¡¢°Ý¿·¤â¤Ê¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¤È¤¤¤¦¿¶¤ê¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤Ã¤Á¤ÇÏÃ¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤Èº¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¥Á¥é¤Ä¤«¤»¤Ê¤¬¤éÍ¿ÅÞ¤â¸ò¾Ä¤¹¤ëµ»¤ò³Ð¤¨»Ï¤á¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤È¼«Ì±ÅÞ¤Î»×ÏÇ¤ò¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£