ウォリアーズのバディ・ヒールドが現役10人目となる通算3ポイント成功2000本の大台を突破

12月12日(現地時間11日、日付は以下同)。「エミレーツNBAカップ」準々決勝2日目となったこの日、ゴールデンステイト・ウォリアーズは敵地トヨタ・センターでヒューストン・ロケッツと対戦し、90-91で接戦を落とした。

これでロケッツは、11日の準々決勝初日にダラス・マーベリックスを下したオクラホマシティ・サンダーとともにネバダ州ラスベガスへ向かい、15日にTモバイル・アリーナで決勝への切符をかけた準決勝へ臨む。

一方、敗れたウォリアーズはジョナサン・クミンガが20得点7リバウンド、ステフィン・カリーが19得点5アシスト2スティール、バディ・ヒールドが15得点4リバウンド2スティール3ブロックを記録。

そして第3クォーターにこの試合初の3ポイントシュートを決め、計3本の長距離砲を沈めたヒールドは、レギュラーシーズン通算3ポイント成功数で2000本の大台を突破し、2002本とした。

The 17th player in NBA history to reach 2,000 career regular-season threes

Buddy Hield 👏 pic.twitter.com/AxSSnVna5r

