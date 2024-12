ONE OR EIGHTが11月22日に配信リリースした新曲「KAWASAKI (with Big Sean)」が、アメリカの音楽チャートで日本人初の記録を達成した。

(関連:【映像あり】ONE OR EIGHT、ビッグ・ショーン迎えた新曲「KAWASAKI」リミックス版MV)

「KAWASAKI」はONE OR EIGHTがデビュー直前の6月にパフォーマンス映像を公開し、わずか10日で1000万回再生を達成した楽曲。ファンからの音源化を求める声に応えるだけでなく、アメリカのラッパー ビッグ・ショーンを迎えたことでスリリングな魅力を増し、新たな次元に昇華されたリミックスとなっている。

ジャージークラブのリズミカルなビートとトラップの重厚なベースラインが絶妙なバランスでミックスされることで作り上げられたオリジナルのエネルギーはそのままに、ビッグ・ショーンならではの独特のビート感やメロディ、シャープでリリカルなラップが加わったことで、没入感のある1曲に仕上がっている。

Spotifyで最も人気を誇るという公式プレイリストの1つ『New Music Friday』(12月6日更新分)では前作の「Don’t Tell Nobody」を上回り、アメリカ版をはじめとする24の国と地域1で選出。また、アメリカ版『New Music Friday』は420万人を超えるメガプレイリストであり、デビュー曲から同プレイリストに2作連続で入ったことは、日本人初の快挙となる。あわせて、同週にはSpotify公式プレイリスト『Weekly Buzz Tokyo』のアーティストカバーにも選出されている。

さらに、アメリカの『iTunes Top Rap and Hip-Hop Songs』(12月9日付け)では、ケンドリック・ラマーに続く5位にチャートインを果たしたほか、アメリカの総合チャート『iTunes Top 100 Songs Chart』にもランクインを果たしている。

12月7日には同楽曲のMVも公開。映像では“八尾”により異世界に誘われたONE OR EIGHTがバイクの轟音に導かれてダンスを繰り広げ、現実の不条理や恐れを超越する1つの“集会”を形成する。“八尾”により再び現実世界に引き戻され、幻だったかのようにその熱狂は消え去るが、彼らの胸には反逆のリズムが響き続けるといった映像になっている。本MVの監督にはGlenn Michael、編集にMykyta Beregが参加した。

楽曲についてメンバーのNEOは、「今回自分たちのスタートラインであるKAWASAKIをさらにバージョンアップさせてリリースするにあたり、HIPHOPシーンで長年活躍されているBig Seanさんが僕たちの楽曲に参加してくださりました。“Control”や“Moves”など学生の頃にずっと聴いていたアーティストさんが自分たちにとって大切な楽曲に参加してくださることは本当に感無量で未だに少し夢見心地です。KAWASAKIのように走り抜けていく僕たちの覚悟の叫びとHIPHOPの重鎮であるBig Seanさんが書いてくださったVERSEの化学反応をお楽しみください!」とコメント。

また、ビッグ・ショーンは今回のコラボレーションについて、「実は、この話がある前に、ロサンゼルスで彼らのパフォーマンスを生で見る機会があって、そこで彼らのスター性を感じた。後日、この話がやってきて、楽曲を聞いて、ぜひやりたいって思ったんだ。ラップの視点から見ると色々な良いリズムがあるが、それでもクラブ感があって、色んな要素を一度に満たしている曲だ。」と語り、さらに「ONE OR EIGHTは確実にグローバルで成功すると思う。そう思っていなければ、僕はコラボレーションはしないよ。彼らはスーパースターになると思うし、J-POPやそのシーン全体の最先端をリードしていくと思う。」とコメントしている。

(文=リアルサウンド編集部)