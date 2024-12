●約1カ月半のプロジェクト期間で4500万円を達成

No.(ノードット)は12月9日に、同社が販売した「Noend オーガニックファインバブルシャワーヘッド」の増圧バージョンが、「Makuake Award 2024」において「Makuake Of The Year 2024」を受賞したことを発表した。「Noend オーガニックファインバブルシャワーヘッド」の増圧バージョンが「Makuake Of The Year 2024」受賞

「Noend オーガニックファインバブルシャワーヘッド」の増圧バージョンは、5月に「Makuake」にて先行販売が実施され、約1カ月半のプロジェクト期間中に総額4500万円の応援購入を達成し、「Makuake」のデイリーランキングで1位を獲得している。「シャワーを変えることで潤いのある髪と素肌に導く」をコンセプトに、最大76億個のナノバブルが毛穴の奥の汚れをすっきり洗浄するとともに、肌や髪へのダメージの原因ともなる塩素を活性炭フィルターで99%除去する。また、浄水器に関する国内唯一の業界団体である浄水器協会が定める浄水器の規格(JIS、JWPAS)に合格し、今夏に適合マークを取得している。カラーは、シルバー、ブラックの2色。価格は2万4800円。Noend オーガニックファインバブルシャワーヘッド「Makuake Award」は、対象となるプロジェクトのうちサポーターからの支持や応援購入総額、社会的にインパクトの大きかったプロジェクトや実行者をはじめとした関係者を讃えるアワードで、今回の「Makuake Award 2024」では2023年9月1日以降に開始され、2024年8月31日までにリターン配送が完了しているプロジェクトが対象だった。