広島、ACL2・ラウンド16の対戦相手はナムディンFCに決定！　来年2月にホーム＆アウェイ方式で激闘

AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)・ノックアウトステージの組み合わせが決定。サンフレッチェ広島は、ラウンド16でナムディンFC(ベトナム)と対戦する。2024−25シーズンのACL2に出場しているサンフレッチェ広島は、ミヒャエル・スキッベ監督の下で、今年9月から始まったグループEを5勝1分と無敗。他クラブを寄せ付けない強さを発揮し、首位でノックアウトステージへと駒を進めていた。

そんな中で12日、ACL2・ノックアウトステージの組み合わせ抽選会が行われ、サンフレッチェ広島のラウンド16の対戦相手が、グループGを2位通過したナムディンFC(ベトナム)に決定した。同ラウンドはホーム&アウェイ方式が採用され、1stレグは来年2月12、13日、2ndレグは来年2月19、20日となる。なお、準々決勝に駒を進めれば、ムアントン・ユナイテッド(タイ)とライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール)の勝者と対戦する。ノックアウトステージの組み合わせは、以下の通り。▼日程1stレグ:2025年2月12、13日2ndレグ:2025年2月19、20日▼対戦カードR16−5:ナムディンFC(ベトナム) vs サンフレッチェ広島(日本)R16−6:ムアントン・ユナイテッド(タイ) vs ライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール)R16−7:ポートFC(タイ) vs 全北現代モータース(韓国)R16−8:シドニーFC(オーストラリア) vs バンコク・ユナイテッド(タイ)▼日程1stレグ:2025年3月5、6日2ndレグ:2025年3月12、13日▼対戦カードQF3:R16−5の勝者 vs R16−6の勝者QF4:R16−7の勝者 vs R16−8の勝者▼日程1stレグ:2025年4月9日2ndレグ:2025年4月16日▼対戦カードSF2:QF3の勝者 vs QF4の勝者▼日程:2025年5月17日▼対戦カードSF2の勝者 vs 西地区の勝者