広江礼威描き下ろしイラスト！メディコス・エンタテインメント「ロベルタ 悪夢のメイドVer.」

作品名 :『BLACK LAGOON』

価格(税抜) :22,500円

価格(税込) :24,750円

材質 :PVC&ABS

仕様 :彩色済完成品フィギュア

セット内容 :本体、台座、オプションパーツ

サイズ :全高約290mm 1/7スケール

原型制作 :株式会社イクリエ

彩色 :アンドウケンジ×ピンポイント(高島)

発売月 :2025年8月発売予定

企画・製造・発売元:株式会社メディコス・エンタテインメント

メディコス・エンタテインメントは、本格ガンアクション漫画「BLACK LAGOON」(小学館)より、「ロベルタ」をフィギュア化。

2024年12月12日(木)12:00より、メディコス・エンタテインメント通販サイトMEDICOS ONLINE SHOPおよび順次全国のホビーショップ、量販店、Webショップにて予約受付を開始します。

(一部お取り扱いのない店舗、および予約受付のご対応を行っていない店舗もございます。)

『BLACK LAGOON』ロベルタ 悪夢のメイドVer.

★メディコスオンラインショップでの購入で特典「猟犬顔&仕込み傘」パーツが付属!

【商品説明】

本格ガンアクション漫画『BLACK LAGOON』より、「フローレンシアの猟犬」の異名を持つメイド長「ロベルタ」が待望のフィギュア化!

「レヴィ」「バラライカ」に続き、1/7スケールフィギュアとして登場です。

原作者・広江礼威先生がフィギュアのため「ロベルタ」の超豪華イラストを新規描き下ろし。

悪徳の街ロアナプラに「メイドの悪夢」を焼き付けたメイド衣装のまま、新たなマスターピースとして立体化しました。

誘拐されたラブレス家主人の一人息子・ガルシアを追って、ロアナプラにハウスメイド姿で現れたロベルタ。

イエローフラッグでの大立ち回りを想起させるショットガン、拳銃、トランクに偽装した火器に、手榴弾を仕込んだスカートから覗くしなやかな曲線美。

おなじみのメガネと三つ編み、メイド衣装と数々の重武装との対比が、彼女の危険な魅力を最大限に引き出します。

こだわり抜いた銃火器の造形と柔らかな衣装の質感、繊細な彩色の仕上がりにもご注目ください。

メガネの奥に光る静かな殺意と、優雅ながらも力強いボディラインから目が離せない。

〈予約受付期間〉

2024年12月12日(木)12:00〜2025年2月19日(水)

※掲載している写真は開発中のものです。

実際の商品とは異なります。

※製造上の都合により発送が予定より遅延する可能性があります。

(C)広江礼威/小学館

