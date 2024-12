「新小岩」エリアに誕生！FJネクスト「ガーラ・プレシャス新小岩」

FJネクストは、2024年12月11日(水)より販売[申込受付]を開始した分譲マンション「ガーラ・プレシャス新小岩」(総戸数56戸・2025年3月中旬竣工予定)について、全戸申込完売したことを発表しました。

FJネクスト「ガーラ・プレシャス新小岩」

〈ガーラ・プレシャス新小岩の主な特長〉

JR総武線快速・総武線の2路線が停車する「新小岩」駅からは、乗り換え無しで東京をはじめとする都心主要部へのダイレクトアクセスが可能です。

さらには乗り換えを使いこなすことで、上野や渋谷に加えて横浜方面などへの広範囲な移動も可能。

通勤や通学はもちろん、あらゆるアクセスシーンを快適にサポートします。

また、「ガーラ・プレシャス新小岩」が位置する新小岩エリアでは、「マルエツ 東新小岩店」や「サミットストア 新小岩駅北口店」をはじめとした多彩な商業施設が点在するほか、医療施設や金融機関など日々の安心を支える生活利便施設が充実。

さらに、地域に愛される賑わいの商店街や緑豊かな公園が周辺に揃うなど、暮らしに豊かさと潤いを届けてくれる快適な住環境が形成されています。

エントランスイメージ

エントランスホールイメージ

<物件概要>

所在地 :東京都葛飾区東新小岩5丁目428番2(地番)

東京都葛飾区東新小岩5丁目16番12-○○○号(住居表示)

交通 :JR総武線快速・総武線「新小岩」駅まで徒歩9分

売主 :株式会社FJネクスト

構造・規模:鉄筋コンクリート造 地上9階

総戸数 :56戸

間取り :2K・1DK

専有面積 :25.49m2〜26.92m2

竣工 :2025年3月中旬予定

現地案内図

