［東京 １２日 ロイター］ - 投資信託協会が発表した１１月の投信概況によると、１１月末の国内公募投信の純資産残高は、前月比０．２％減の２３８兆０９４７億円。設定額から解約・償還額を差し引いた資金フローは７０９５億円の流入だった。

１１月末の私募を含む投信の銀行窓販残高は前月比０．２％増の１４５兆８１４５億０５００万円、銀行チャンネルの販売シェアは４０．９％、このうち、公募投信の残高は４７兆４２０７億５１００万円、販売シェアは１９．９％だった。

タイプ 設定額 解約額 償還額 差引増減額 運用等増減額（収益分 純資産増減額 純資産総額 ファンド数

配額）

公募投信合計 80,206 72,914 197 7,095 -9494(3022 ▲ 5,422 2,380,947 5,800

)

株式投信 45,776 39,363 197 6,216 -9513(3003 ▲ 6,301 2,229,049 5,715

)

公社債投信 34,430 33,551 0 879 19(19) 879 151,898 85

単位：ファンド数は本、その他は億円

投信協会のＵＲＬ https://www.toushin.or.jp/statistics/statistics/data/

＊収益分配額は運用損益に対する減少要因。運用等増減額は本来の運用損益から収益分配額を控除した額。