豪華ペア旅行・4Kテレビなどが当たる！ホワイティうめだ『Whity Xmas抽選会』

大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」は、2024年12月14日(土)から同月25日(水)まで、利用3,000円ごとにガラポン抽選で豪華賞品が当たる『Whity Xmas抽選会』を開催します。

ホワイティうめだ『Whity Xmas抽選会』

開催日時 :2024年12月14日(土)〜25日(水)の12日間 各日12:00〜21:00

開催場所 :センターモール/泉の広場/サニーテラス(ホワイティうめだ内)

参加方法 :ホワイティうめだ各店でお買い物・ご飲食された方を対象に

抽選券を進呈します。

※抽選券は3,000円券、

抽選補助券は1,000円・500円・200円券があります。

※利用3,000円(税込)ごとに1回、

何れかの会場でガラポン抽選に参加できます。

※抽選補助券も含めて、

合計3,000円分に達せば1回抽選が可能です。

※ホワイティうめだ公式LINEアカウントを友だち追加された方には、

抽選1回サービスのクーポンを配信します。

注意事項 :参加1回あたり、抽選は最大20回までとします。

LINEクーポンのみの抽選は不可。

2024年のクリスマスは、2024年に話題となった豪華賞品を中心にラインアップ。

特賞の「Small Luxury Resort ふふ ペア宿泊券」を始め、好きなタレントが出演する番組を自動検出・録画できる「4K液晶レグザ Z670N series」、話題の割烹・ホテルディナーも選べる「一流の料理人が手掛けるレストランギフト」、2024年6月にオープンした「神戸須磨シーワールド ペア入館券」など、計11種のスペシャルな賞品を、総計約30,000本用意。

※写真は昨年の実施風景です。

■2024年話題となった商品を中心に全11種のスペシャルな賞品を用意。

昨年65,000名超の来場があったクリスマス抽選会。

2024年は2024年に話題となった商品・新発売された商品を中心に、豪華賞品を約30,000本取り揃えました。

賞品ラインアップ

(賞品一例)

賞品一例(1)

賞品一例(2)

賞品一例(3)

■対象店舗の利用で抽選プラス1回!「もひとつ買っトク?」キャンペーン

Whity Xmas抽選会の期間中、洋品雑貨・サービス店で商品を2点以上かつ合計金額3,000円以上(税込)利用のお客様を対象に、「抽選プラス1回券」を進呈します。

配布店舗:ホワイティうめだ内の洋品雑貨・サービス店のみ

※店頭のPOPが目印です。

(下図)

注意事項:抽選プラス1回券のみでの抽選はできません。

3,000円分の抽選券をお持ちの方のみ利用可能です。

抽選プラス1回券

対象店舗POP

■シルバニアランドが舞台のクリスマス装飾も必見

シルバニアファミリーとコラボレーションしたクリスマス装飾「ホワイティうめだ×シルバニアファミリー Flower Forest」を2024年11月22日(金)から同年12月25日(水)まで開催しています。

●期間:2024年11月22日(金)から2024年12月25日(水)

※最終日は20時に終了します。

※入場無料。

ホワイティうめだが閉館する夜間〜早朝は観覧不可。

●会場:ホワイティうめだ内「泉の広場」「サニーテラス」「ファルル間通路」

《楽しみ方いろいろ!お楽しみが詰まったクリスマス装飾》

■体験して楽しもう!

スイッチを押すと光の装飾が変化する、2種類のオリジナルツリーが登場!

泉の広場にはイルミネーションが流れ星のように光る「きらきらツリー」、サニーテラスには小窓に明かりが灯る、生花でできた「お花のツリーハウス」でわくわく感をぜひご体験ください。

■フォトスポットで楽しもう!

各広場には、推しのグッズを置くと装飾のお花をバックに写真が撮れる専用のアクリルスタンドや、ポインセチアやリースと一緒にクリスマスならではの一枚が撮影できる「おすすめフォトスポット」を設置しています。

■探して、見つけて楽しもう!

ウサギやクマの形のトピアリーやオーナメントなど、見つけるとうれしくなるようなレアアイテムが装飾内に散りばめられています。

館内風景

館内新ゲート

所在地 : 大阪市北区小松原町梅田地下街

店舗数 : 約170店舗(2024年12月12日現在)

営業時間 : 物販店/10:00〜21:00

飲食店/10:00〜22:00

NOMOKA/11:00〜23:00

※イベント期間中、

一部店舗で営業時間を変更している場合があります。

営業所TEL : 06-6312-5511

