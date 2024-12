3種のプリン食べ比べセット！プリン研究所「PUDDING HISTORY」

「プリン研究所」は、日本でのプリンの歴史を味わいながら学べるプリンのセット「PUDDING HISTORY」を2024年12月12日より、プリン研究所オンラインショップにて販売中です。

プリン研究所「PUDDING HISTORY」

販売開始日: 2024年12月12日

販売店舗 : プリン研究所公式オンラインショップ

価格 : 6,480円(税込)

江戸時代に日本に伝わった「かためプリン」、平成に人気を博した「なめらかプリン」、そして2024年、特許出願中の新しい技術で生み出された「ふわしゅわプリン」という3つの異なる食感を通じて、150年のプリンの進化を一度に楽しめる特別なセットです。

●プリンの歴史をたどる「3種のプリン食べ比べセット」

江戸時代にプリンが日本に伝わってから約150年。

「PUDDING HISTORY」は、時代ごとに変わる嗜好に合わせて進化してきたプリンを一度に体験できる商品です。

日本の食文化の一つとして愛され続けてきたプリンの魅力を存分に楽しむことができます。

本商品は、次の3種類のプリンが含まれています。

・第1のプリン「真・プリン『かため』」

1872年の料理の本にも記載がある、牛乳、卵、砂糖のみで作った伝統の「かため」食感のプリン。

厳選した素材を使用し、昔ながらのレシピを再現することで、どこか懐かしさを感じつつも新しい、しっかりとした食感と素朴な甘さを味わえます。

第1のプリン 真・プリン「かため」

・第2のプリン「バニラプリン『マダガスカル』」

1993年にプリンブームの火付け役となった濃厚でクリーミーなプリンをプリン研究所クオリティーに仕上げました。

生クリームや、甘みの強い平飼い有精卵の卵黄のみ、マダガスカル産最高グレードバニラビーンズを使用し、濃厚でなめらかな口当たりが特徴です。

平成時代のプリン文化を象徴する一品です。

第2のプリン バニラプリン「マダガスカル」

・第3のプリン『エアリー』

2024年、プリン研究所の10周年の集大成として販売を開始し、特許出願中の新技術によって誕生した「ふわしゅわ食感のプリン」は、まるでスフレのようにふんわりとした口当たり。

新しい食感を追求した全く新しいプリンで、令和のプリン文化に新たな1ページを加えるものです。

第3のプリン「エアリー」

また、プリンとは別にソースが12種類(ノーマル、ビター、スイート、バニラ、ラム、ブランデー、アニス、シナモン、オレンジ、チョコレート、ラズベリー、マンゴーパッション)付属しており、プリンとソースの相性表を見ながら、様々な味を体験できます。

12種類のソース

プリンとソースの相性表

PUDDING HISTORY

