軽さと快適な着心地！メイクドウピエロ「超軽快　Vカラージャケット」

メイクドウピエロは、2024年11月26日より応援購入サイト「Makuake」にて先行予約販売している第2弾商品 大人仕様の「超軽快 Vカラージャケット」が、開始から1週間経過時点で目標対比291%を達成。

メイクドウピエロ「超軽快 Vカラージャケット」

■ストーリー

1,創業42年 希少価値あり、縫製工場の高い技術“TPS縫製”を活かした第2弾の企画です!

2,生地を付き合わせて縫製、縫い代のないフラットな表面かつ軽量、快適な着心地を実現しました。

3,ビジネスからデイリーにもどのシーンにも溶け込み寄り添う大人ジャケットです。

■商品特徴

今回のジャケットは、TPSミシンと同社スタッフの技術を活かしたオリジナルの商品です。

一つ一つ丁寧に、一針一針美しく、曲線部分の袖ぐりはもちろん、ポケットの周囲、見返しから衿部分、随所に技術を駆使して作製します。

一着で色々なシーンに対応、悩まずに選べて決まる・使える軽さと快適な着心地を追求した大人仕様。

・シンプルなノーカラーの1釦ジャケット

バックスタイルはセンターベンツ、切り替えラインはなるべくカーブを付けず、縦のラインを強調し、細見えのスッキリとしたボックスシルエット。

TPSステッチを活かした一重仕立。

・ビジネスに…

シワになりにくく、デスクワークにもお薦め。

商談時の移動も、軽快にストレスフリーの動き。

・ゴルフや旅行にも…

長時間の移動にも、負担のない着心地。

・たたんで収納できる、同素材収納袋付き。

■TPS縫製の概要

【特徴】

(1) 生地をつき合わせた状態で縫製になる為フラットな仕上がり

(2) スッキリ感が表現可能

(3) 縫い目のごろつきがないため肌に触れやすい部分もストレスなく着用

【メリット】

(1) フラットで美しい表面、他と差別化できる

(2) 軽量、ストレスフリーな着用感

(3) パッチワークのように多彩なデザインを楽しむことができる

■プロジェクト概要

プロジェクト名: 「超軽快 Vカラージャケット」

販売期間 : 2024年11月26日(火)〜2025年1月5日(日)

販売価格 : ジャケット価格32,000円…Makuake価格40%、30%、20%OFF

セットアップ価格46,000円…Makuake価格30%、20%OFF

: お揃いの収納袋付き

販売ルート : Makuakeサイトにて先行予約販売

URL : https://www.makuake.com/project/makedopierrot_02/

●サイズ:M/L/XLの3サイズ展開

●素材 :マルチギア2WAYストレッチ ポリエステル-85% ポリウレタン-15%

●お洗濯:ご家庭での洗濯機使用可能。

●取扱 :乾燥機の使用は避けて下さい、形を整えてハンガーにかけ陰干しをお薦めします。

