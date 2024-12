「シーサー」を融合させた特別デザイン！モルガ／沖縄ファミリーマート「コラボレーションプロジェクト」

ザ・ルーシー・カンパニーがマネージメントするオーストラリアを代表する人気アーティスト「モルガ(MULGA)」と沖縄ファミリーマートとのコラボレーションプロジェクトを発表します。

ザ・ルーシー・カンパニーがマネージメントするオーストラリアを代表する人気アーティスト「モルガ(MULGA)」と沖縄ファミリーマートとのコラボレーションプロジェクトを発表。

2024年12月11日(水)より、沖縄県内のファミリーマートおよびリウボウストアで、モルガデザインの沖縄ファミリーマートスペシャルコラボアイテムを販売します。

<コラボ商品について>

今回のプロジェクトでは、モルガのアートを施した多彩なアイテムが登場します。

●Tシャツ

沖縄の伝統的なモチーフ「シーサー」や「守礼門」を融合させた特別デザインも含まれています。

●シャワーサンダル&ビーチサンダル

沖縄にぴったりなカラフルなアイテム。

●カップインタンブラー

日常使いに最適な実用的アイテム。

●エコバッグ

環境に配慮しながらスタイリッシュに。

●クリアファイル&ステッカー

手軽にモルガのアートを楽しめるアイテム。

すべてのアイテムに「OKINAWA×MULGA」ロゴがあしらわれ、リウボウグループ限定での販売となります。

モルガエコバッグカーキ

モルガカップインタンブラー

モルガライオン刺繍Tシャツ

<店舗ラッピングも登場!>

特別仕様として、ファミリーマート那覇久茂地二丁目店とおもろまち二丁目店が、モルガのアートでラッピングされます。

店舗全体がモルガの世界観に包まれた、楽しいショッピング空間をぜひ楽しめます。

<販売開始日>

2024年12月11日(水)より順次発売

<アーティスト モルガ>

オーストラリアの人気アーティスト「モルガ(MULGA)」

「モルガ(MULGA)」は、2013年にオーストラリア・イラストレーター・アワードで金賞を獲得し、数々のグローバル企業とのコラボ実績も豊富なアーティスト。

アーティスティックな作品からポップでキュートな作品まで幅広いバリエーションを持ち、大人から子どもまで幅広い層から支持を集めています。

作品の多くは自然をモチーフに手掛けるなど、自然豊かな沖縄とも親しみを感じられるということから、今回のコラボレーションが実現しました。

今回のコラボ商品は、Tシャツ、シャワーサンダル、ビーチサンダル、カップインタンブラー、エコバッグ、クリアファイル、ステッカーなど、日常生活で使いやすいアイテムばかり。

Tシャツには、「モルガ(MULGA)」の作品を細部まで再現した刺繍や、沖縄の伝統的なモチーフである「シーサー」や「守礼門」をデザインしたアイテムもラインナップ。

「モルガ(MULGA)」のアートと沖縄の文化が融合した、遊び心あふれるデザインとなっています。

