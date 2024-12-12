千年の古刹・崇福寺に見る金代芸術の美 中国山西省
崇福寺の主殿、弥陀殿。（11月21日撮影、朔州＝新華社記者/楊晨光）
【新華社朔州12月12日】中国山西省朔州市の崇福寺は、唐の麟徳2年（665年）建立され、金代の拡張を経てその後の王朝でも繰り返し修復されてきた。境内には五つの院落（中庭）と十の殿堂があり、古典的な建築は精巧かつ壮大で、堂々とした気勢を感じさせる。主殿の弥陀殿には金代の木造部材、彩色塑像、壁画、扁額が保存され「金代文化芸術の宝庫」とも呼ばれる。1988年に第3次全国重点文物保護単位（国宝・重要文化財）に指定された。
崇福寺の全景。（11月21日、ドローンから、朔州＝新華社記者/楊晨光）
崇福寺の全景。（11月21日、ドローンから、朔州＝新華社記者/楊晨光）
崇福寺千仏閣の塑像。（11月21日撮影、朔州＝新華社記者/楊晨光）
崇福寺文殊堂の彩色塑像。（11月21日撮影、朔州＝新華社記者/楊晨光）
崇福寺大雄宝殿の壁画。（11月21日撮影、朔州＝新華社記者/楊晨光）
崇福寺大雄宝殿の壁画。（11月21日撮影、朔州＝新華社記者/楊晨光）
崇福寺弥陀殿の仏壇。（11月21日撮影、朔州＝新華社記者/楊晨光）
崇福寺弥陀殿の彩色塑像。（11月21日撮影、朔州＝新華社記者/楊晨光）
崇福寺弥陀殿の彩色塑像。（11月21日撮影、朔州＝新華社記者/楊晨光）
崇福寺弥陀殿の梁（はり）と斗栱（ときょう＝組物）。（11月21日撮影、朔州＝新華社記者/楊晨光）
崇福寺弥陀殿を見学する人。（11月21日撮影、朔州＝新華社記者/楊晨光）
崇福寺弥陀殿の瑠璃装飾。（11月21日撮影、朔州＝新華社記者/楊晨光）
崇福寺弥陀殿の瑠璃装飾。（11月21日撮影、朔州＝新華社記者/楊晨光）
崇福寺弥陀殿の瑠璃装飾。（11月21日撮影、朔州＝新華社記者/楊晨光）
崇福寺弥陀殿の壁画。（11月21日撮影、朔州＝新華社記者/楊晨光）