タレントの平愛梨が12日、自身のインスタグラムを更新。40歳の誕生日を迎え、驚きのドレス姿を披露した。

「Today is my birthday」と書き出した平。「朝からハッピーメッセージが鳴り止まず嬉し恥ずかしOh My Heart」とテンション高くつづった。

「I turned 40。両親が居てくれて私が生まれて40年の月日が経ったと思うと感慨深いです」と改めて40歳になったことを報告。「これまで出会ってくれた皆さま。こんな私をその都度、力になってくれて支えてくださり本当にありがとうございました」と感謝の思いを記した。

平はデコルテラインを強調した、チューブトップの白いミニドレスのようなコーデを披露。ハッシュタグで「40回目の誕生日」「アラフォー」「記念写真」「お洋服に見えて実は枕」「後ろ振り向けない」などと付け加え、ドレスではなく、枕を体にベルトで固定している事実を打ち明けた。

フォロワーからは祝福とともに「マクラドレス」「枕て」「まくら?」「どんな格好笑」「後ろがどうなってるか気になる」などの声が寄せられた。