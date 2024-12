養老孟司登壇！広島講演会「日本人の壁」 〜解剖学者、日本を解剖する〜

市民団体 リトルレボリューションと健康と未来を学ぶ会 広島が主催するイベント「養老孟司 広島講演会「日本人の壁」〜解剖学者、日本を解剖する〜」を、2025年2月2日(日)に広島国際会議場にて開催します。

養老孟司 広島講演会「日本人の壁」〜解剖学者、日本を解剖する〜

■講演会について

戦後80年 日本は何が変わり、何が変わらなかったのか?ベストセラー「バカの壁」の著者であり、教育・医療・健康に関わる提言を続ける解剖学者、養老孟司氏が語る日本論。

わが国の行く末に関心を持つ教育者、学生、子育て世代に聞いていただきたい講演です。

講演名 :養老孟司 広島講演会「日本人の壁」〜解剖学者、日本を解剖する〜

開催日時:2025年2月2日(日)

開場13:30 開演14:00 終演15:40

会場 :広島国際会議場「ヒマワリ」 広島市中区中島町1-5(平和記念公園内)

参加費 :・S席(プレミアム席)15,000円(当日券なし)

・A席(一般1階席)5,000円(当日6,000円)

・B席(一般2階席)4,000円(当日5,000円)

・小・中・高校生3,000円(当日3,000円)

・未就学児無料

●S席(プレミアム席)の特典

講師に近い席を50席限定で確保します。

席の間隔を十分に確保してゆったりとお座りいただけます。

S席のみの限定特典として以下を予定していますが、講師の体調等により特典内容を変更する場合があります。

・養老先生との記念撮影(集合写真)

・サインプレゼント(イラストレーター小松千尋によるオリジナルデザイン台紙)

・講演動画を無料で視聴可能

定員:S席50名、A席484席、B席186席(合計720席)

主催:市民団体 リトルレボリューション × 健康と未来を学ぶ会 広島

【プログラム】

13:30 開場

14:00〜15:00 養老孟司 講演

15:00〜15:10 休憩

15:10〜15:40 対談 養老孟司 × 藤原紹生(フジハラレディースクリニック 院長)

【お申し込み方法】

1. イベント申込みページ

( https://www.health-and-future.com/event-details/yorotakeshi-hiroshimakoenkai-nipponjinnokabe-kaibogakusha-nipponwokaibosuru-3 )より必要事項を記入しお申し込みください。

2. お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に電子チケットを送付します。

3. 当日は、電子チケットをプリントアウトしてご持参いただくか、スマートフォンの画面を受付でご提示ください。

■講師

養老孟司

1937(昭和12)年、神奈川県鎌倉市生まれ。

解剖学者。

東京大学医学部卒。

東京大学名誉教授。

1989年『からだの見方』でサントリー学芸賞受賞。

2003年の『バカの壁』は450万部を超えるベストセラーとなった。

ほか著書に『唯脳論』『ヒトの壁』など多数。

