¡Ö¥ª¥êÆþ¤êÉúÀþ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡Ä¡×FA°ÜÀÒ¤Î¶åÎ¤°¡Ï¡¡¢2Ç¯Á°¤ÎÊúÍÊ¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¡Ö¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤«¡×¡ÖÍèÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¤È¤«¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤½¤¦¡×
¡¡³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤¿¹Åç¤Î¶åÎ¤°¡Ï¡¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ºÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤ÎÉúÀþ¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ¡£ÀèÈ¯¤·¤¿¶åÎ¤¤Ï¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¿ùËÜÍµÂÀÏº¤ÈÂÐÀï¡£½éµå¤Ë¿ùËÜ¤¬¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¶åÎ¤¤ÏÇØÌÌ¤ËÅêµå¡£¿ùËÜ¤Ï·ãÅÜ¤·¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢¶åÎ¤¤âÎ¾¼ê¤ò¹¤²±þÀï¤·¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡Ä¡£¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢2¿Í¤Ï¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï1991Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÆ±³ØÇ¯¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¤ÏÆ±¤¸ÅìÅÔÂç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¡¢¶åÎ¤¤¬°¡ºÙ°¡Âç³Ø¡¢¿ùËÜ¤¬ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤«...¡×¡ÖÍèÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¤È¤«¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤½¤¦¡×¡ÖÉúÀþ¤À¤Ã¤¿¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤ó¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¡Ö¶åÎ¤¤Î¸ò¾Ä¿Í¡£¿ùËÜÀâ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£