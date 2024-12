PGAが展開する、スマートフォン、デジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド「Premium Style」

Premium Styleから、スマートフォンの音楽をスピーカーやカーステレオ、ヘッドホンなどで聴ける「USB Type-C オーディオケーブル」が登場しました!

PGA「USB Type-C 対応 オーディオケーブル」

販売店舗:Dtimes公式通販「Dtimes store」Amazon店など

スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド「Premium Style」から、スマートフォン等のUSB-Cポート搭載機器を外部スピーカーやカーステレオに接続して音楽などが再生できる「USB-Cオーディオケーブル」が登場!

取り回しがしやすく断線に強いやわらかケーブルが採用されています。

また、音声信号をデジタルからアナログに変換する“DAC (Digital to Analog Converter)”を搭載し、音声再生時のノイズやゆがみを低減。

高音質のまま音楽を楽しむことができます。

ケーブルの長さは1mと2mの2種類が用意されているので、使用シーンに合わせて選べます☆

USB Type-C オーディオケーブル 1.0m

ケーブルの長さ1mは、持ち運びに便利!

カーステレオなど、外出先で使用する方に丁度良い長さです。

USB Type-C オーディオケーブル 2.0m

少し離れたところでも無理なく使える、長さ2mのケーブル。

自宅や職場など、据え置きで使用するのに便利な長さです。

スマホとスピーカーを繋ぐ、断線しにくいやわらか仕様がうれしいオーディオケーブル。

PGAの「USB Type-C オーディオケーブル」は、Dtimes公式通販「Dtimes store」Amazon店などで販売中です。

