ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」のレストラン「イーポック」に冬に食べたいあったかメニューが大集合!

「イーポックでぽっかぽか!」をテーマに、寒い季節にぴったりな心も体も温まるメニューが勢ぞろいする「ウインターグルメフェスティバル ディナーブッフェ」が開催されます☆

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」ウインターグルメフェスティバル ディナーブッフェ

開催期間:2025年1月6日(月)〜 2月28日(金)※1月15日(水)休業

開催時間:17:30〜21:30(最終入店 21:00)

料金:大人(中学生以上)4,950円(税込)/小学生2,200円(税込)/4歳〜小学生未満1,430円(税込)/3歳以下無料 ※ソフトドリンク代込

アルコール飲み放題(2時間制)2,200円

メニュー例:牛肉の焼きしゃぶ(ライブキッチン)/アレンジちゃんこ鍋/カニといくらのフラン/サーモンのちゃんちゃん焼き/オニオングラタンスープ/アジ竜田と長ねぎのあんかけ/おでん/チーズタッカルビ/鶏肉とカブラのフリカッセ/ケイジャンチキンと彩り野菜のイタリアンマリネ/ えびとあさりのセビーチェ/いかとグリル野菜のアラビアータ/スイートポテトのプリン/アップルカスタードパイ/抹茶ティラミスと白玉あずき 等

ホテル近鉄ユニバーサル・シティのレストラン「イーポック」にて「イーポックでぽっかぽか!」をテーマにした、寒い季節にぴったりな心も体も温まるメニューが勢ぞろいする「ウインターグルメフェスティバル ディナーブッフェ」を開催。

冬の食卓の主役「おでん」をはじめ、野菜の甘みとうま味がたっぷり詰まった「豚汁」、とろりとしたチーズが魅力の「チーズタッカルビ」などバラエティ豊かな “ぽっかぽか料理”が用意されます。

また、自分好みに楽しめる「アレンジちゃんこ鍋」コーナーでは、スープの味や〆(しめ)の麺を自由に選べる楽しさが魅力。

ライブキッチンは、やわらかくジューシーな「牛肉の焼きしゃぶ」をお好みのタレやソースで仕上げ味わうことができます☆

みんなで食べよう “ぽっかぽか” メニュー

温製コーナーでは、心も体も温まるみんなで楽しめる料理が勢ぞろい。

「おでん」は、“大根” “もち巾着” “ちくわ” “こんにゃく” “たまご” “ごぼう天” の6種類が用意されます。

かつおベースの優しい出汁がしみ込んだ関西風ならではの味わいが楽しめる一品です。

「アレンジちゃんこ鍋」は、3種類のスープ“みそ” “醤油” “コチュジャン”から選べる楽しさが魅力。

鍋の最後には、“うどん” や “ラーメン” を入れて〆(しめ)まで堪能できるので、お好みでアレンジして、味のバリエーションを楽しむことができます。

ライブキッチンには、「牛肉の焼きしゃぶ」が登場。

薄切りの柔らかいサーロインをさっと焼き上げ、「ごまだれ」でしゃぶしゃぶ風に楽しむも良し、「ステーキソース」で食べ応えのあるステーキ風に味わうも良し。

好きな味付けで味わうことができます。

ほかにも、フランスの冬の家庭料理「鶏肉とカブラのフリカッセ」や、玉ねぎの甘みが詰まった「オニオングラタンスープ」など、多彩なあったかメニューをラインナップ。

家族や友人と一緒にほっこり笑顔あふれる時間が過ごせます。

ディナーブッフェ限定ワンディッシュ

HOTとSWEETSの2種類で提供される、ディナー限定のワンディッシュメニュー。

HOT料理は「牛タンのシチュー トリュフペンネ添え」、SWEETSは「デザート&フルーツアソートプレート」です。

牛タンのシチュー トリュフペンネ添え

じっくり赤ワインで煮込んだ牛タンをメインにした、柔らかく口の中でほろりとほどける贅沢な味わいに仕上げられた「牛タンのシチュー トリュフペンネ添え」

トリュフの豊かな香りが引き立つペンネを添え、出来たての一皿がサーブされます。

デザート&フルーツアソートプレート

SWEETSとして、キュートでカラフルなケーキに色鮮やかなフルーツを盛り合わせた「デザート&フルーツアソートプレート」が登場。

スタッフの方が心を込めて席まで運んでくれるプレートを大切な方々とシェアしながら、食後の時間も楽しめます。

イーポックならではの温かみあふれる料理とともに、心も体も “ぽっかぽか” にしてくれる、特別なディナーブッフェ。

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」の「ウインターグルメフェスティバル ディナーブッフェ」は、2025年1月6日より開催です☆

ホテル近鉄ユニバーサル・シティは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

