¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡õÊÒ´óÎÃÂÀ¡¡¿ÈÄ¹£±£¸£°ÑÄ¶¤Î¹â¿ÈÄ¹¥¤¥±¥á¥óÆó¿Í¤¬È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª
¡¡´Ú¹ñÇÐÍ¥¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡Ê£³£µ¡Ë¤È£Ç£Å£Î£Å£Ò£Á£Ô£É£Ï£Î£Ó¤ÎÊÒ´óÎÃÂÀ¡Ê£³£°¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£ì£õ£ì£õ£ì£å£í£ï£î¡¡£Î£å£÷¡¡£Ó£ô£ï£ò£å¡¡£Ï£ð£å£î£é£î£ç¡¡£Ã£å£ò£å£í£ï£î£ù¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¹â¿ÈÄ¹¥¤¥±¥á¥ó£²¿Í¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥é¥Õ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤¬¤é¤âÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¯¤ÎÂåÉ½ºî¡ÖÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡×¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦ÊÒ´ó¤Ï¡ÖºîÉÊ¤òÇÒ¸«¤·¤Æ´¶Æ°¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÂº·É¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÎÀèÇÚ¡£¤Þ¤µ¤«£²¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ´¤ì¤Î¿Í¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Ë¥É¥¥É¥¡£¥Ñ¥¯¤Ï¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼È¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£ì£õ£ì£õ£ì£å£í£ï£î¡×¤Î¿·Å¹¤¬½ÂÃ«¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£ÉáÃÊ¤«¤éÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¯¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤¹¤ë»þ¤ÏÀ©Éþ¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÊÒ´ó¤â¡ÖÆü¾ï¤«¤éÆëÀ÷¤à¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»¶Êâ¤Î»þ´Ö¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡×¤È°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î´Á»ú¤¬¡Ö¶â¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æó¿Í¤âº£Ç¯¤Î´Á»ú¤òÈ¯É½¡£ÊÒ´ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¿·ÂÎÀ©¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ì¤¿»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¿·¡×¤ò°ìÊ¸»ú¤Ë·Ç¤²¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Ñ¥¯¤Ï¡ÖºÆ¡×¤Î°ìÊ¸»ú¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¡Ö¤³¤³°ìÇ¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤«¤éºÆ¤Ó¿·¤¿¤Ê¿´¹½¤¨¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤éÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍèÇ¯¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£