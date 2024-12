AirTag のような落とし物トラッカーが、ストーキングや車泥棒などに利用されていることが問題視されています。こういった本来の利用目的とは異なる利用を防ぐため、GoogleはAndroidに「不明なトラッカー検出機能」を実装しています。そして現地時間の2024年12月11日、Googleは不明なトラッカー検出機能に新たに2つの機能を追加しました。Updates to Android's unknown tracker alerts for Find My Device tags

https://blog.google/feed/android-unknown-tracker-alerts/Android is making it easier to find unknown trackers to prevent stalking - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/12/11/24318992/android-find-my-device-bluetooth-tracker-stalkingAndroid’s Unknown tracker alerts adding ‘Find Nearby’ for FMDhttps://9to5google.com/2024/12/11/unknown-tracker-alerts-find-nearby-update/Android will let you find unknown Bluetooth trackers instead of just warning you about themhttps://www.engadget.com/mobile/smartphones/android-will-let-you-find-unknown-bluetooth-trackers-instead-of-just-warning-you-about-them-204707655.htmlAndroid is supercharging its protections against hidden tracker tags - Android Authorityhttps://www.androidauthority.com/android-unwanted-tracker-alerts-update-3507825/Android will help you find sketchy trackers that may be monitoring your locationhttps://www.androidpolice.com/unknown-tracker-alerts-update/AppleとGoogleはAirTagのようなBluetoothを用いた落とし物トラッカーをストーキング行為に利用することを防ぐために、「迷惑位置情報トラッカーの検出」という標準規格を発表しています。AppleとGoogleが未知のBluetoothデバイスがユーザーを追跡していることを警告する標準規格を発表 - GIGAZINEこれとは別に、Googleは独自に落とし物トラッカーを用いたストーキング行為を防ぐための機能として、Androidに「不明なトラッカー検出機能」を組み込んでいます。「不明なトラッカー検出機能」は、ユーザーが利用しているものとは異なるトラッカーをAndroidが検出した場合、ユーザーに警告してくれるというものです。アラートは不明なトラッカーがユーザーの近くにあることを警告するとともに、それを発見して対処する方法も知らせてくれます。安全性に対する継続的な取り組みの一環として、GoogleはAndroidの「不明なトラッカー検出機能」に2つの新機能を加えました。それが以下の2つ。・位置情報の一時停止位置情報の一時停止により、Androidデバイスユーザーは「デバイスを探す」ネットワークに位置情報の更新を送信することを一時停止できるようになります。位置情報の更新は最大24時間一時停止することが可能です。位置情報の一時停止を行えば、トラッカーを用いてストーキング行為を行う人に、自身の位置情報を追跡されることを防ぐことができます。・付近の検索不明なトラッカーを検出したというアラートを受け取った場合、「付近の検索」機能を使用してタグの位置を正確に特定できるようになりました。Androidデバイスがタグまで案内し、タグが隠れている場合でも見つけやすくしてくれます。なお、Googleはトラッカーを見つけた場合の「トラッカーを無効にする方法」も解説しており、以下のヘルプページからチェック可能です。不明なトラッカーを検出する - Android ヘルプhttps://support.google.com/android/answer/13658562