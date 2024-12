FM802の年末恒例の音楽フェス『レディクレ』こと『FM802 35th ANNIVERSARY “Be FUNKY!!” ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2024ーレディクレ15th-』(12月27〜29日、インテックス大阪)に出演するスペシャルバンド「CRAZYMAN CLUB BAND」に、岸谷香、宮藤官九郎、GLIM SPANKY、スガシカオ、甫木元空(Bialystocks)、HARUNA(SCANDAL)らの参加が決まった。

奥野真哉(Key/ソウル・フラワー・ユニオン)、山内総一郎(G/フジファブリック)、隅倉弘至(B/初恋の嵐)、クハラカズユキ(Dr)からなるスペシャルバンド・CRAZYMAN CLUB BAND。2010年の初結成時はボーカリストに志磨遼平(現ドレスコーズ)、須藤寿(髭)、トータス松本(ウルフルズ)、BONNIE PINK、斉藤和義、吉井和哉もステージに登場し、RCサクセションの「雨あがりの夜空に」を観客と一緒に大合唱した。2019年には『FM802 RADIO CRAZY』10周年を記念し再結成。木村カエラはメドレーを披露し、菅原卓郎(9mm Parabellum Bullet)、鈴木圭介(フラワーカンパニーズ)&増子直純(怒髪天)、須藤寿(髭)、ヤマサキセイヤ(キュウソネコカミ)らがボーカリストとして登場し、アニバーサリーイヤーにふさわしい盛り上がりとなった。そして2024年、レディクレ15周年を記念し5年ぶりに企画が復活。今年は山内総一郎に代わって、新ギタリスト、佐藤タイジ(THEATRE BROOK) 、KOHKI(BRAHMAN/OAU)を迎えたステージとなる。さらにゲストとして、岸谷、宮藤、GLIM SPANKY、スガ、甫木元、HARUNAが決定。さらに「and more」とされた。「CRAZYMAN CLUB BAND」は、12月28日のL‐STAGEに登場する。■『FM802 35th ANNIVERSARY “Be FUNKY!!” ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2024ーレディクレ15th-』日時:2024年12月27日(金)・28日(土)・29日(日)午前11時OPEN・正午START※OPEN、START変更になる可能性あり会場:インテックス大阪・12月27日(金)imase/奥田民生(GOZ)/カネヨリマサル/go!go!vanillas/サバシスター/ザ・クロマニヨンズ/Chevon/シャイトープ/ストレイテナー/Tele/DISH///10-FEET/なとり/にしな/ハンブレッダーズ/Vaundy/羊文学/フレデリック/BRAHMAN/HEY-SMITH/マキシマム ザ ホルモン/Lucky KilimanjaroOPENING HEAVY ROTATION ACT:ammo(2024年1月ヘビーローテーション)ZONe ENERGY LIVE HOUSE Antenna:CLAN QUEEN/シンガーズハイ/jo0ji/moon drop/紫 今「新日本プロレススペシャルマッチ」高橋ヒロム ほか・12月28日(土)ASIAN KUNG-FU GENERATION/indigo la End/打首獄門同好会/ウルフルズ/9mm Parabellum Bullet/くるり/CRAZYMAN CLUB BAND/KroiSHISHAMO/SiM/w.o.d./東京スカパラダイスオーケストラ/TRICERATOPS/never young beach/ハルカミライ/04 Limited Sazabys/フジファブリック/flumpool/BLUE ENCOUNT/bokula./マカロニえんぴつ/ヤバイ T シャツ屋さん/UNISON SQUARE GARDEN/RIZE/WurtSOPENING HEAVY ROTATION ACT:Laura day romance(2024年4月ヘビーローテーション)ZONe ENERGY LIVE HOUSE Antenna:Bye-Bye-Hand の方程式/PK shampoo/森大翔/離婚伝説/レトロリロンCRAZYMAN CLUB BAND 再結成岸谷香、宮藤官九郎、GLIM SPANKY、スガシカオ、甫木元空(Bialystocks)、HARUNA(SCANDAL) and more…Key:奥野真哉(SOUL FLOWER UNION)/G:佐藤タイジ(THEATRE BROOK)/Ds:クハラカズユキ/B:隅倉弘至(初恋の嵐)/G: KOHKI(BRAHMAN/OAU)・12月29日(日)アイナ・ジ・エンド/阿部真央/androp×SHE'S/FM802 MAKE THE MUSIC FREAKS PLAYLIST/OKAMOTO’S/KANA-BOON/キュウソネコカミ/クリープハイプ/Saucy Dog/サンボマスター/THE BAWDIES/sumika/ChilliBeans. /This is LAST/怒髪天/ねぐせ。/PEOPLE 1/BIGMAMA/ビッケブランカ/フラワーカンパニーズ/ヤングスキニー/レキシ/Radio Happy Willows(from FM802 ACCESS! CP 2024)OPENING HEAVY ROTATION ACT:Conton Candy(2024年10月ヘビーローテーション)ZONe ENERGY LIVE HOUSE Antenna:the paddles/TRACK15/Billyrrom/muque/礼賛FM802 MAKE THE MUSIC FREAKS PLAYLISTヒダカトオル(THE STARBEMS/ex-BEAT CRUSADERS)/古舘佑太郎(ex-The SALOVERS/ex-THE 2)/松本素生(GOING UNDER GROUND)<BAND>G:山本幹宗(sunsite/ 好芻)/B:佐藤征史(くるり)/Key:野崎泰弘/Ds:古市健太/G:篠崎光徳Radio Happy Willows(from FM802 ACCESS! CP 2024)柳沢亮太(SUPER BEAVER)/アイナ・ジ・エンド /大橋卓弥(スキマスイッチ)/片岡健太(sumika)/サイトウタクヤ(w.o.d.)/ヤマサキセイヤ(キュウソネコカミ)<BAND>Key:トオミヨウ/G:石成正人/B:安達貴史/Ds:関口孝夫/Ma:高木久※OPENING HEAVY ROTATION ACTは2024年のヘビーローテーションの中から選出された、各日のオープニングを飾るステージと。開場時間から間もなくのパフォーマンス。【境内ステージ】・12月27日(金)映秀。/林萌々子(Hump Back)/Re:name(アコースティック ver.)・12月28日(土)FM802 料理部 RADIO CRAZY 編 supported by TESCOM/井上竜馬(SHE'S)/杉浦祐輝(帝国喫茶)/たけまさセッション 小野武正(KEYTALK/Alaska Jam)他/平部雅洋(reGretGirl)・12月29日(日)内澤崇仁(androp)ゲスト:阿部真央/サイトウタクヤ(w.o.d.)/かやゆー(ヤングスキニー)&古舘佑太郎