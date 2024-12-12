大阪年末フェス『レディクレ』SPバンドに豪華ゲスト 岸谷香・宮藤官九郎ら【最新ラインアップ一覧あり】
FM802の年末恒例の音楽フェス『レディクレ』こと『FM802 35th ANNIVERSARY “Be FUNKY!!” ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2024ｰレディクレ15th-』（12月27〜29日、インテックス大阪）に出演するスペシャルバンド「CRAZYMAN CLUB BAND」に、岸谷香、宮藤官九郎、GLIM SPANKY、
【画像】CRAZYMAN CLUB BANDに豪華ゲスト 岸谷香＆宮藤官九郎らメンバービジュアル
スガシカオ、甫木元空（Bialystocks）、HARUNA（SCANDAL）らの参加が決まった。
奥野真哉（Key／ソウル・フラワー・ユニオン）、山内総一郎（G／フジファブリック）、隅倉弘至（B／初恋の嵐）、クハラカズユキ（Dr）からなるスペシャルバンド・CRAZYMAN CLUB BAND。2010年の初結成時はボーカリストに志磨遼平（現ドレスコーズ）、須藤寿（髭）、トータス松本（ウルフルズ）、BONNIE PINK、斉藤和義、吉井和哉もステージに登場し、RCサクセションの「雨あがりの夜空に」を観客と一緒に大合唱した。
2019年には『FM802 RADIO CRAZY』10周年を記念し再結成。木村カエラはメドレーを披露し、菅原卓郎（9mm Parabellum Bullet）、鈴木圭介（フラワーカンパニーズ）＆増子直純（怒髪天）、須藤寿（髭）、ヤマサキセイヤ（キュウソネコカミ）らがボーカリストとして登場し、アニバーサリーイヤーにふさわしい盛り上がりとなった。
そして2024年、レディクレ15周年を記念し5年ぶりに企画が復活。今年は山内総一郎に代わって、新ギタリスト、佐藤タイジ（THEATRE BROOK） 、KOHKI（BRAHMAN／OAU）を迎えたステージとなる。
さらにゲストとして、岸谷、宮藤、GLIM SPANKY、スガ、甫木元、HARUNAが決定。さらに「and more」とされた。「CRAZYMAN CLUB BAND」は、12月28日のL‐STAGEに登場する。
■『FM802 35th ANNIVERSARY “Be FUNKY!!” ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2024ｰレディクレ15th-』
日時：2024年12月27日（金）・28日（土）・29日（日）午前11時OPEN・正午START
※OPEN、START変更になる可能性あり
会場：インテックス大阪
・12月27日（金）
imase／奥田民生(GOZ)／カネヨリマサル／go!go!vanillas／サバシスター／ザ・クロマニヨンズ／Chevon／シャイトープ／ストレイテナー／Tele／DISH//／10-FEET／なとり／にしな／ハンブレッダーズ／Vaundy／羊文学／フレデリック／BRAHMAN／HEY-SMITH／マキシマム ザ ホルモン／Lucky Kilimanjaro
OPENING HEAVY ROTATION ACT：ammo（2024年1月ヘビーローテーション）
ZONe ENERGY LIVE HOUSE Antenna：CLAN QUEEN／シンガーズハイ／jo0ji／moon drop／紫 今
「新日本プロレススペシャルマッチ」高橋ヒロム ほか
・12月28日（土）
ASIAN KUNG-FU GENERATION／indigo la End／打首獄門同好会／ウルフルズ／9mm Parabellum Bullet／くるり／CRAZYMAN CLUB BAND／KroiSHISHAMO／SiM／w.o.d.／東京スカパラダイスオーケストラ／TRICERATOPS／never young beach／ハルカミライ／04 Limited Sazabys／フジファブリック／flumpool／BLUE ENCOUNT／bokula.／マカロニえんぴつ／ヤバイ T シャツ屋さん／UNISON SQUARE GARDEN／RIZE／WurtS
OPENING HEAVY ROTATION ACT：Laura day romance（2024年4月ヘビーローテーション）
ZONe ENERGY LIVE HOUSE Antenna：Bye-Bye-Hand の方程式／PK shampoo／森大翔／離婚伝説／レトロリロン
CRAZYMAN CLUB BAND 再結成
岸谷香、宮藤官九郎、GLIM SPANKY、スガシカオ、甫木元空（Bialystocks）、HARUNA（SCANDAL） and more…
Key：奥野真哉（SOUL FLOWER UNION）／G：佐藤タイジ（THEATRE BROOK）／Ds：クハラカズユキ／B：隅倉弘至（初恋の嵐）／G: KOHKI（BRAHMAN／OAU）
・12月29日（日）
アイナ・ジ・エンド／阿部真央／androp×SHE'S／FM802 MAKE THE MUSIC FREAKS PLAYLIST／OKAMOTO’S／KANA-BOON／キュウソネコカミ／クリープハイプ／Saucy Dog／サンボマスター／THE BAWDIES／sumika／Chilli
Beans. ／This is LAST／怒髪天／ねぐせ。／PEOPLE 1／BIGMAMA／ビッケブランカ／フラワーカンパニーズ／ヤングスキニー／レキシ／Radio Happy Willows（from FM802 ACCESS! CP 2024）
OPENING HEAVY ROTATION ACT：Conton Candy（2024年10月ヘビーローテーション）
ZONe ENERGY LIVE HOUSE Antenna：the paddles／TRACK15／Billyrrom／muque／礼賛
FM802 MAKE THE MUSIC FREAKS PLAYLIST
ヒダカトオル（THE STARBEMS／ex-BEAT CRUSADERS）／古舘佑太郎（ex-The SALOVERS／ex-THE 2）／松本素生（GOING UNDER GROUND)
＜BAND＞
G：山本幹宗（sunsite/ 好芻）／B：佐藤征史（くるり）／Key：野崎泰弘／Ds：古市健太／G：篠崎光徳
Radio Happy Willows（from FM802 ACCESS! CP 2024）
柳沢亮太(SUPER BEAVER)／アイナ・ジ・エンド ／大橋卓弥（スキマスイッチ）／片岡健太（sumika）／サイトウタクヤ（w.o.d.）／ヤマサキセイヤ（キュウソネコカミ）
＜BAND＞
Key：トオミヨウ／G：石成正人／B：安達貴史／Ds：関口孝夫／Ma：高木久
※OPENING HEAVY ROTATION ACTは2024年のヘビーローテーションの中から選出された、各日のオープニングを飾るステージと。開場時間から間もなくのパフォーマンス。
【境内ステージ】
・12月27日（金）
映秀。／林萌々子（Hump Back）／Re:name（アコースティック ver.）
・12月28日（土）
FM802 料理部 RADIO CRAZY 編 supported by TESCOM／井上竜馬（SHE'S）／杉浦祐輝（帝国喫茶）／たけまさセッション 小野武正（KEYTALK／Alaska Jam）他／平部雅洋（reGretGirl）
・12月29日（日）
内澤崇仁（androp）ゲスト：阿部真央／サイトウタクヤ（w.o.d.）／かやゆー（ヤングスキニー）＆古舘佑太郎
【画像】CRAZYMAN CLUB BANDに豪華ゲスト 岸谷香＆宮藤官九郎らメンバービジュアル
スガシカオ、甫木元空（Bialystocks）、HARUNA（SCANDAL）らの参加が決まった。
2019年には『FM802 RADIO CRAZY』10周年を記念し再結成。木村カエラはメドレーを披露し、菅原卓郎（9mm Parabellum Bullet）、鈴木圭介（フラワーカンパニーズ）＆増子直純（怒髪天）、須藤寿（髭）、ヤマサキセイヤ（キュウソネコカミ）らがボーカリストとして登場し、アニバーサリーイヤーにふさわしい盛り上がりとなった。
そして2024年、レディクレ15周年を記念し5年ぶりに企画が復活。今年は山内総一郎に代わって、新ギタリスト、佐藤タイジ（THEATRE BROOK） 、KOHKI（BRAHMAN／OAU）を迎えたステージとなる。
さらにゲストとして、岸谷、宮藤、GLIM SPANKY、スガ、甫木元、HARUNAが決定。さらに「and more」とされた。「CRAZYMAN CLUB BAND」は、12月28日のL‐STAGEに登場する。
■『FM802 35th ANNIVERSARY “Be FUNKY!!” ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2024ｰレディクレ15th-』
日時：2024年12月27日（金）・28日（土）・29日（日）午前11時OPEN・正午START
※OPEN、START変更になる可能性あり
会場：インテックス大阪
・12月27日（金）
imase／奥田民生(GOZ)／カネヨリマサル／go!go!vanillas／サバシスター／ザ・クロマニヨンズ／Chevon／シャイトープ／ストレイテナー／Tele／DISH//／10-FEET／なとり／にしな／ハンブレッダーズ／Vaundy／羊文学／フレデリック／BRAHMAN／HEY-SMITH／マキシマム ザ ホルモン／Lucky Kilimanjaro
OPENING HEAVY ROTATION ACT：ammo（2024年1月ヘビーローテーション）
ZONe ENERGY LIVE HOUSE Antenna：CLAN QUEEN／シンガーズハイ／jo0ji／moon drop／紫 今
「新日本プロレススペシャルマッチ」高橋ヒロム ほか
・12月28日（土）
ASIAN KUNG-FU GENERATION／indigo la End／打首獄門同好会／ウルフルズ／9mm Parabellum Bullet／くるり／CRAZYMAN CLUB BAND／KroiSHISHAMO／SiM／w.o.d.／東京スカパラダイスオーケストラ／TRICERATOPS／never young beach／ハルカミライ／04 Limited Sazabys／フジファブリック／flumpool／BLUE ENCOUNT／bokula.／マカロニえんぴつ／ヤバイ T シャツ屋さん／UNISON SQUARE GARDEN／RIZE／WurtS
OPENING HEAVY ROTATION ACT：Laura day romance（2024年4月ヘビーローテーション）
ZONe ENERGY LIVE HOUSE Antenna：Bye-Bye-Hand の方程式／PK shampoo／森大翔／離婚伝説／レトロリロン
CRAZYMAN CLUB BAND 再結成
岸谷香、宮藤官九郎、GLIM SPANKY、スガシカオ、甫木元空（Bialystocks）、HARUNA（SCANDAL） and more…
Key：奥野真哉（SOUL FLOWER UNION）／G：佐藤タイジ（THEATRE BROOK）／Ds：クハラカズユキ／B：隅倉弘至（初恋の嵐）／G: KOHKI（BRAHMAN／OAU）
・12月29日（日）
アイナ・ジ・エンド／阿部真央／androp×SHE'S／FM802 MAKE THE MUSIC FREAKS PLAYLIST／OKAMOTO’S／KANA-BOON／キュウソネコカミ／クリープハイプ／Saucy Dog／サンボマスター／THE BAWDIES／sumika／Chilli
Beans. ／This is LAST／怒髪天／ねぐせ。／PEOPLE 1／BIGMAMA／ビッケブランカ／フラワーカンパニーズ／ヤングスキニー／レキシ／Radio Happy Willows（from FM802 ACCESS! CP 2024）
OPENING HEAVY ROTATION ACT：Conton Candy（2024年10月ヘビーローテーション）
ZONe ENERGY LIVE HOUSE Antenna：the paddles／TRACK15／Billyrrom／muque／礼賛
FM802 MAKE THE MUSIC FREAKS PLAYLIST
ヒダカトオル（THE STARBEMS／ex-BEAT CRUSADERS）／古舘佑太郎（ex-The SALOVERS／ex-THE 2）／松本素生（GOING UNDER GROUND)
＜BAND＞
G：山本幹宗（sunsite/ 好芻）／B：佐藤征史（くるり）／Key：野崎泰弘／Ds：古市健太／G：篠崎光徳
Radio Happy Willows（from FM802 ACCESS! CP 2024）
柳沢亮太(SUPER BEAVER)／アイナ・ジ・エンド ／大橋卓弥（スキマスイッチ）／片岡健太（sumika）／サイトウタクヤ（w.o.d.）／ヤマサキセイヤ（キュウソネコカミ）
＜BAND＞
Key：トオミヨウ／G：石成正人／B：安達貴史／Ds：関口孝夫／Ma：高木久
※OPENING HEAVY ROTATION ACTは2024年のヘビーローテーションの中から選出された、各日のオープニングを飾るステージと。開場時間から間もなくのパフォーマンス。
【境内ステージ】
・12月27日（金）
映秀。／林萌々子（Hump Back）／Re:name（アコースティック ver.）
・12月28日（土）
FM802 料理部 RADIO CRAZY 編 supported by TESCOM／井上竜馬（SHE'S）／杉浦祐輝（帝国喫茶）／たけまさセッション 小野武正（KEYTALK／Alaska Jam）他／平部雅洋（reGretGirl）
・12月29日（日）
内澤崇仁（androp）ゲスト：阿部真央／サイトウタクヤ（w.o.d.）／かやゆー（ヤングスキニー）＆古舘佑太郎