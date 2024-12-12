¥¥é¥¥éµ±¤¯àÊõÀÐá¤ÎÀµÂÎ¤Ë1.9Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯¡¡¡ÖËá¤±¤Ð¸÷¤ë¤ä¤Ä¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡ÖËâË¡¤ß¤¿¤¤¤ä¡×
ÆÍÁ³¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Á¤é¤Î²èÁü¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ºß½»¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¡Öyuia glass¡×¡Ê¡÷yuia800¡Ë¡¢¤³¤È×¢¾¾Éñ¤µ¤ó¤¬2024Ç¯12·î8Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤À¡£
Ä¹Êý·Á¤ä¤Ò¤··Á¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤ÎÊõÀÐ¤¿¤Á¡£¤É¤ì¤â¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¥¥ì¥¤¤Ê¤³¤È¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ìµ¿§Æ©ÌÀ¤Î¤â¤Î¤«¤é¤Û¤ó¤Î¤ê¿§¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¸ÄÀË¤«¡£
ÊõÀÐ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤¢......¤È»×¤¤¤¤ä¡£
¡Ö¥¬¥é¥¹¤âÊõÀÐ¸¦Ëá¿¦¿Í¤Î¼ê¤Ë¤«¤«¤ë¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¡×¡Ê×¢¾¾¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤è¤ê¡Ë
¤¨......¤³¤ì¡¢Á´Éô¥¬¥é¥¹¤Ê¤Î¡ª¡©
2¿Í¤Î¡Ö¥×¥í¡×¤Î¥ï¥¶¤¬¸÷¤ë
×¢¾¾¤µ¤ó¤Ï2006Ç¯¤è¤ê¥¬¥é¥¹¹©·Ý¤ò»Ï¤á¡¢2017Ç¯¤«¤é¤Ï¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤òÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Öyuiaglass¡×¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¬¥é¥¹¹©·Ý²È¡£
2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹¤òÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ë²Ã¹©¤·¤Æºî¤ë¡Ö¾Ë»Ò¤ÎÊõÀÐ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ½ºîÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿àÊõÀÐá¤¿¤Á¤â¡¢¤½¤ÎºîÉÊ·²¤Î°ì´Ä¡£¼Ì¿¿¤Ï2024Ç¯¤Î½Õº¢¤Ë¡¢¼«Âðºî¶È¾ì¤Ë¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
ºîÉÊ¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡Ö¾Ë»Ò¤ÎÊõÀÐ¤ÎÁÇ¡×¤Ë¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤ÇÍÏ¤«¤·¤¿¥¬¥é¥¹ËÀ¤ä¡¢ÈÄ¥¬¥é¥¹¤òÄ¥¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÒÌÌ¤Ë¶âÂ°¤ò¿¿¶õ¾øÃå¤µ¤»¤¿¡Ö¥À¥¤¥¯¥í¥¬¥é¥¹¡×¤È¤¤¤¦¹âµé¤ÊÈÄ¥¬¥é¥¹¤òÄ¥¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤âºî¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¡Ê¿§¤Ï¡Ë¥¬¥é¥¹¹©·ÝÍÑ¤Î¿§¥¬¥é¥¹ËÀ¤ò»È¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤ÇÍÏ¤«¤·º®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ°ì´ü°ì²ñ¤Î¿§¹ç¤¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Æú¿§¤ËÊÑ¤ï¤ë¥¬¥é¥¹¤Ï¡¢¥À¥¤¥¯¥í¥¬¥é¥¹¤Î¿§¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê×¢¾¾¤µ¤ó¡Ë
¤½¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¡Ö¾Ë»Ò¤ÎÊõÀÐ¤ÎÁÇ¡×¤ò¡¢¥×¥í¤ÎÊõÀÐ¸¦Ëá¿¦¿Í¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¸¦Ëá¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Åê¹Æ¤ÎàÊõÀÐá¤¿¤Á¤À¡£
¡Ö»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¤Î¥·¥ß¥ºµ®ÀÐ¤ÎÊõÀÐ¸¦Ëá¿¦¿Í¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤ÆÀ½ºî¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÐÍè±É¤¨¤Ï´°àú¤Ç¤¹¡£¿¦¿Í¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä»ä¤¬ºî¤Ã¤¿¾Ë»Ò¤ÎÊõÀÐ¤ÎÁÇ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÄ¯¤á¤Æ¡¢1ÈÖ¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¸¦Ëá¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê×¢¾¾¤µ¤ó¡Ë
¥¬¥é¥¹¹©·Ý¤ÈÊõÀÐ¸¦Ëá¡¢2¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¡Ö¾Ë»Ò¤ÎÊõÀÐ¡×¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï1Ëü9000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê10ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦´°Á´¤ËÊõÀÐ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¡ÖËá¤±¤Ð¸÷¤ë¤ä¤Ä¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
¡Ö»ä¡¢¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡×
¡ÖåºÎï...ËâË¡¤ß¤¿¤¤¤ä¡×
¡Ö¥¬¥é¥¹¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¸ý¤ËÆþ¤ì¤½¤¦¡£ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤â¤ó¡×