通信事業者からGoogleの「Pixel 9a」の情報がリークされました。Pixel 9aは「Pixel 8a」の後継となる廉価版スマートフォンで、Pixel 8aよりわずかに大きくて軽く、バッテリー容量も増加したモデルになる可能性が明らかになっています。Exclusive: Google Pixel 9a Specs Confirmed - All the Details!https://www.androidheadlines.com/2024/12/exclusive-pixel-9a-specs-confirmed-all-the-details.html

Google Pixel 9a leaked. pic.twitter.com/XxP67PsY0D— fenibook (@feni_book) December 5, 2024

Real-world Pixel 9a pictures leak: Say goodbye to the camera bar - Android Authorityhttps://www.androidauthority.com/google-pixel-9a-prototype-leak-3506266/Pixel 9a sounds like a real contender in latest leakhttps://www.androidauthority.com/pixel-9a-spec-sheet-leak-3507884/Pixel 9a leak shows off specs that seem almost too good to be truehttps://www.androidpolice.com/pixel-9a-specs-leak-battery/テクノロジー系メディアのAndroid Headlinesは「匿名の通信事業者からPixel 9aのスペックシートを入手した」と報じています。情報によると、Pixel 9aはPixel 9シリーズと同じくTensor G4プロセッサーを搭載し、Titan M2セキュリティチップ、8GBのLPDDR5X RAM、128GBまたは256GBのUFS 3.1ストレージで固めた「高スペックかつ廉価モデル」になるとのこと。本体サイズは154.7mm×73.3mm×8.9mmで、152.1mm×72.7mm×8.9mmのPixel 8aよりわずかに縦と横が長め。重量は185.9gで、188gのPixel 8aより軽いです。ディスプレイのピーク輝度は2700ニト、HDR輝度1800ニト。画面サイズは6.285インチとなっていますが、Googleは6.3インチとして売り出すだろうと見られています。このディスプレイはGorilla Glass 3で保護されており、傷がつきにくい仕様です。コントラスト比は100万:1、アスペクト比は20:9になる可能性があります。カメラは4800万画素のGN8クアッド・デュアルピクセル・プライマリー・カメラを採用していて、値1.7です。もうひとつ、1300万画素のソニー製IMX712 ウルトラワイドカメラも搭載される見込み。バッテリーは容量は5100mAhで、これはシリーズ最大のPixel 9 Pro XLの5060mAhを上回ります。充電速度はPixel 8aの18Wから進化して23Wに。ワイヤレス充電はPixel 8aと同じく7.5Wです。また、これまでのGoogle Pixel aモデルと同様に、防水・防じん性能はIP68となります。X(旧Twitter)ユーザーの@feni_book氏はPixel 9aのプロトタイプと思われる機体の画像を公開しています。この画像によると、Pixel 9aのカメラバンプは従来の左右端まで届くデザインではなく、こぢんまりとしたものになる模様。また、テクノロジー系メディアのAndroid Authorityは「画像に見られるIMEI番号を調べたところ、モデル番号GTF7Pのものであることがわかりました」と伝えています。GTF7PがPixel 9aの番号なのか、それともプロトタイプのものなのかは不明。ちなみに、Pixel 8aにはG8HHN、G576D、G6GPRなどの番号が振られていました。Pixel 9aのカラーはObsidian、Porcelain、Iris、Peonyの4色で、Pixel 9と同じラインナップです。価格は128GBモデルが499ドル(約7万6000円)になる見込みです。なお、早くとも2025年3月に予約注文が可能になるとの情報があります。