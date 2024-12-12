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2019Ç¯¡¡¡ÖÎá¡×¡¡¿·¸µ¹æ¡ÖÎá¡×ÏÂ¤Ë¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Î´õË¾¤ò´¶¤¸¤¿°ìÇ¯¡£¡ÖÎá¡×ÏÂ¤¬ÆüËÜºÇ¸Å¤Î²Î½¸¡¦ËüÍÕ½¸¤«¤é¤Î½ÐÅµ¤Ç¡¢³¤³°¤ËBeautiful Harmony¡áÈþ¤·¤¤Ä´ÏÂ¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢¡ÖÎá¡×¤Î»ú¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£¡¦½ñ¤Êý¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¡¡ÖÎá¡×²þÀµ¡¢Ë¡¡ÖÎá¡×½ç¼é¡¢·ÙÊóÈ¯¡ÖÎá¡×¡¢ÈòÆñÌ¿¡ÖÎá¡×¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤¿Ç¯¡£
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