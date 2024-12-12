¡Ú£Í£Ì£Â¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ³ÍÆÀ¤Ë³ÆµåÃÄàÂçÊª£Ï£Âá½ÐÇÏ¤«¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÏÅÄÃæ¾Âç¡¡£×¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤¢¤Î¿ÍÊª¡ª
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç£Í£Ì£ÂÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Ø¤Î¸ò¾Ä¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹£Í£Ì£ÂµåÃÄ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¹¶Àª¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂåÍý¿Í¤Î¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¦¥ë¥Õ»á¤¬¡Ö¥í¥¦¥¤«¤éÃÏÍýÅª¤Ê¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇ¶áÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤À¡×¡Ö¾®Ãæµ¬ÌÏ¤Î»Ô¾ìµåÃÄ¤¬ÍÍø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÃíÌÜÅÙ¤ÎÄã¤¤¥Á¡¼¥à¤â¤¬Á³¡¢Ìöµ¯¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¤òÍÊ¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£ºò¥ª¥Õ¤Ï°ìÂÀè¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÂçÃ«¤¬¡¢»³ËÜ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë½õÂÀÅá¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÏÂº·É¤¹¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬¤ª¤ê¡¢³ÍÆÀ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ±Æ¶ÁÎÏ¤¢¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¥½¥È¤òÆ¨¤·¤ÆÈ¿·â¤·¤¿¤¤¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¾¯Ç¯»þÂå¤Ëº´¡¹ÌÚ¤¬Æ´¤ì¤¿ÅÄÃæ¾Âç¤¬²áµî¤ËºßÀÒ¡£¡Ö¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ä¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ê¤é°ìÃ×ÃÄ·ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÅÄÃæ¤¬Æ±ÀÊ¤¹¤ì¤Ð¥×¥ì¥¼¥ó¤ËÆ±Ë¦°Õ¼±¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¡¢»³ËÜ¤ÎÂ¸ºß¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ò¾Ä¤Î¾ì¤ËÅÄÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î»³ËÜ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ç¤Ï¾¾°æ½¨´î»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æà¥Ó¥Ç¥ª´«Í¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÔ»ÔÉô°Ê³°¤Îà¾®Ãæµ¬ÌÏáµåÃÄ¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÎÂ¸ºß¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÏÃç¤Î¤¤¤¤º£±Ê¡¢ÎëÌÚ¤¬¸ò¾Ä¤Ë°ìÌòÇã¤¦²ÄÇ½À¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë³ÍÆÀ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ë¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥óµÏ¿Åª¤Ê£±£²£±ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢´ÑµÒÆ°°÷¤â¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤â¡Ä¡£ÄãÌÂ¤«¤éÉâ¾å¤µ¤»¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÌ´¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ó£Ï£Ø£³£µ£Ô£È¡×¤¬¥¡¼¥Þ¥ó¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï£Ï£Â¤Ç£²£°£°£µÇ¯¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿°æ¸ý»ñ¿Î»á¤À¡£
¡¡£²£°£±£¸Ç¯¤«¤é¤Ï¸ÅÁã¤Î¥í¥Ã¥Æ´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤·¤Æ£²£²Ç¯¡¢ÆþÃÄ£³Ç¯ÌÜ¤Îº´¡¹ÌÚ¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Áê¼ê¤Ë´°Á´»î¹ç¤òÃ£À®¤·¡¢À¤³¦¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¤È¤É¤í¤«¤»¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç²¸¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¸«È´¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¡¦¥²¥Ã¥Ä£Ç£Í¤é¤Ïº´¡¹ÌÚÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Ë¤Ï°æ¸ý¤Î´ñÀ×Åª¤Ê¥×¥ì¡¼°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤¬É¬Í×¤À¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°æ¸ý»á¤¬³ÍÆÀ¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¥ß¥é¥¯¥ë¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£