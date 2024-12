Mili、「Year N」2025年1月7日に配信リリース決定！配信記念Pre-add/Pre-Saveキャンペーンも決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Miliの「Year N」が2025年1月7日に配信リリースが決定した。

本作のリリースを記念して、音楽配信サービス「Apple Music」「Spotify」のPre-add & Pre-save(配信事前登録)キャンペーンが開催。開催期間中に「Year N」を登録した方全員に、TVアニメ『魔法使いの約束』オリジナルスマホ壁紙をプレゼント!奮って応募しよう!

●配信情報Mili「Year N」

2025年1月7日配信開始

Pre-add & Pre-save(配信事前登録)キャンペーン

特典:TVアニメ『魔法使いの約束』オリジナルスマホ壁紙

応募期間:2024年1月6日 23:59まで

応募方法

STEP1

下記URLからお好きなサービスの「Pre-add」または「Pre-save」をタップ

https://lnk.to/Mili_YearN

STEP2

STEP1のタップ後、各配信サービスのアプリ認証へのアクセスリクエストが出てきたら「許可」をタップ

STEP3

画面上部に「We will add it to you “配信サービス名” library on the release date.」のバナーが表示され、画面中央に「Want the latest updates?」のメールアドレス登録ポップアップが表示されます。

※メールアドレス登録は任意となります。(登録なしでもPre-add/Pre-saveは完了しております。)

ポップアップ欄の右上「×」をタップすると、STEP1の画面に戻ります。

選んだサービスの「Pre-add」または「Pre-save」ボタンがライトグレーの過去形「-ed」になったことを確認し、その画面をスクリーンショットで保存してください。

※上記サンプル画像はSpotifyでPre-saveした場合の表示画面

※赤枠内のようにボタンの色がライトグレーに変わり過去形「-ed」になります。

STEP4

下記応募フォームに必要な情報を入力し、STEP3のスクリーンショットをアップロードし、送信してください。

応募フォーム

https://docs.google.com/forms/d/1biR-dOJPop6gC0wJSYHP6M_phMiYpCOGS2RSDo6X4os/edit

<Pre-add、Pre-saveに関する注意事項>

※ Pre-add、Pre-save機能とは、配信開始日時(1月7日0:00予定)に各配信サービスで楽曲配信開始されたらお客様のライブラリに楽曲が自動で追加される機能です。

※Pre-add、Pre-save機能を初めてご利用になる方は、最初にそれぞれの音楽アプリと「Linkfire」との連携が必要となります。

※Linkfireとの連携は、Pre-add、Pre-saveボタンをタップすると操作方法が表示されますので指示に従って連携を行ってください。

注意事項

※本キャンペーンは1人1回までご応募いただけます。

※本キャンペーン参加に際しての通信費はお客様のご負担となります。

お問い合わせ先

Pre-add & Pre-saveキャンペーンについてのお問い合わせのみお受けいたします。

なお、配信アプリやLinkfireの使用方法に関するお問い合わせはお受けできませんので、予めご了承くださいませ。

ポニーキャニオン カスタマーセンター

営業時間:平日10:00〜13:00/14:00〜17:00(土日祝・会社の指定日除く)

https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry

問い合わせフォームの受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。

※キャンペーン名をお忘れなくご記入願います。

※キャンペーン〆切当日・前日のお問い合わせにはお答えできない場合がございます。

※特典・内容は予告なく変更になる場合もございます。あらかじめご了承ください。

●作品情報

アニメ『魔法使いの約束』

2025年1月放送開始

TOKYO MX 1月6日(月)22時00分〜

BS-TBS 1月7日(火)23時30分〜

MBS 1月7日(火)27時30分〜

※放送局・放送スケジュールは変更になる可能性がございます

STREAM

1月6日(月)22時00分〜DMM TVにて地上波同時・単独先行配信!

【CAST】

アーサー:田丸篤志

オズ:近藤隆

カイン:神原大地

リケ:永野由祐

ミスラ:高橋広樹

スノウ:鈴木千尋

ホワイト:寺島拓篤

オーエン:浅沼晋太郎

ブラッドリー:日野聡

シノ:岡本信彦

ファウスト:伊東健人

ヒースクリフ:河本啓佑

ネロ:杉山紀彰

ムル:仲村水希

シャイロック:立花慎之介

クロエ:天粼滉平

ラスティカ:三浦勝之

ルチル:土岐隼一

フィガロ:森川智之

レノックス:帆世雄一

ミチル:村瀬歩

真木晶:花守ゆみり

【STAFF】

原作:coly『魔法使いの約束』

監督:龍輪直征

シリーズ構成・脚本:樋口七海

キャラクターデザイン・総作監:長友望己

色彩設計:橋上あきら

美術監督:春日美波(KUSANAGI)

撮影監督:山越康司

編集:長谷川舞(エディッツ)

音響監督:田中亮

音響制作:東北新社

音楽:片山修志(Team-MAX)

音楽制作:ポニーキャニオン

オープニングテーマ:「Year N」Mili

アニメーション制作:ライデンフィルム

製作幹事:coly、松竹

製作:アニメまほやく製作委員会

©︎coly/アニメまほやく製作委員会

関連リンク

アニメ『魔法使いの約束』公式サイト

https://sh-anime.shochiku.co.jp/mahoyaku-anime/

Miliオフィシャルサイト

https://projectmili.com/