りぶ、2025年1月放送のTVアニメ『誰ソ彼ホテル』エンディング主題歌を担当！アニメPV第2弾でEve楽曲提供によるエンディング主題歌「Twilight」を初公開！

SNSやYouTubeといった動画共有サイトを中心に活動、顔出しをしないミステリアスな素性とその高い歌唱力で絶大な支持を集める男性ボーカリスト・“りぶ”が約3年ぶりとなるオリジナルの新曲「Twilight」を発表した。

新曲「Twilight」は25年1月8日(水)より放送スタートとなるTVアニメ『誰ソ彼ホテル』のエンディング主題歌となっており、本日公開されたアニメ本PV第2弾で解禁、楽曲の一部を聴くことができる。

楽曲提供はりぶがニコニコ動画に「歌ってみた」を初投稿した2010年から交流が始まり今もなお、お互いを尊敬し合う関係が続くアーティストEveによる書き下ろしとなっている。

25年1月8日(水)より放送スタートとなるTVアニメ『誰ソ彼ホテル』はシリーズ全世界累計100万ダウンロードを突破した大人気アプリゲーム「誰ソ彼ホテル」のファン待望のTVアニメ化。そんな同アニメのエンディング主題歌としてEveが楽曲提供した新曲「Twilight」は、夕暮れに染まる美しくも儚い『誰ソ彼ホテル』の世界を体現した疾走感のある楽曲に仕上がっている。そんな「Twilight」にフォーカスした告知PVもりぶのオフィシャルXで公開となっており、アニメスタートに先駆けていち早く試聴できるのでぜひチェックしてほしい。また、解禁に際して、りぶとEveの2名からコメントも届いている。

<りぶ コメント>

TVアニメ『誰ソ彼ホテル』のエンディング主題歌を担当させていただきます、りぶと申します。

縁の深いEveくんとこういった形でまたご一緒できることに感慨深さを感じながら、心を込めて歌わせていただきました。黄昏ホテルを舞台に巻き起こる奇妙で、時に切なく、時に美しい物語を楽曲と共にお楽しみいただけますと幸いです。

<Eve コメント>



こうして素晴らしい作品に楽曲を提供させて頂けることを光栄に思います。

そして歌唱して頂いたりぶくんとは古くからの友人でもあり、尊敬するボーカリストでもあり、こういった機会でまたご一緒できたことを嬉しく思います。彼の歌声と作品と共に是非お聴き下さい。

●楽曲情報TVアニメ『誰ソ彼ホテル』エンディング主題歌りぶ「Twilight」作詞/作曲:Eve 編曲:Numa

●作品情報

TVアニメ『誰ソ彼ホテル』

<INTRODUCTION>

昼も夜もなく、一⽇中夕暮れに染まっている「黄昏ホテル」。

そこは、あの世に行くか現世に戻るか、行き先を決めかねている魂たちが羽を休めるために存在する生と死の狭間のホテル。

主人公・塚原音子は、自分が何者なのかどうしてここにいるのか、記憶を想い出せないまま「黄昏ホテル」に彷徨いつく。

従業員の先導で、宿泊部屋に案内されることに。

「部屋にはお客様の記憶にまつわる品があるはずです。それを手がかりにお客様の記憶を取り戻すことができるかもしれません。」

現世に帰るために探索し自分を想いだしていく中、とある事件に直面するーー

【STAFF】

原作:ベノマ玲・SEEC

監督:紅水康介

キャラクターデザイン/衣装デザイン:針場裕子

総作画監督:針場裕子・原田峰文・薮田裕希・上原史也

プロップデザイン:大谷道子・足立裕貴・和田清美・芳村尚慶

美術設定:郄橋麻穂

美術監督:Scott MacDonald

色彩設計:梅崎ひろこ

2Dワークス:大西景子・佐藤真美子

3D制作協力:カプセル

撮影監督:加納 篤

編集:柳 圭介

音響監督:濱野高年

音楽:辻 陽・sugarbeans

音楽制作:フライングドッグ

アニメーション制作:ピー・アール・エー

オープニング主題歌:吉澤嘉代子『たそかれ』

エンディング主題歌:りぶ『Twilight』

<りぶ プロフィール>

りぶ / RIB

YouTube・ニコニコ動画といった動画共有サイトやSNSを中心としたネットシーンで活動する男性ボーカリスト。2ndアルバム「Riboot」(2014年)は当時、ネットシーンを中心に活動する“歌い手”として史上初となるオリコンウィークリーランキング第2位を獲得、前作から約4年半ぶりのリリースとなった4thアルバム「Ribing fossil」(2019年)もオリコンウィークリーランキング第3位を獲得するなど、現在も、顔出しをしないミステリアスな素性や唯一無二と称される歌唱力が高い支持を集めている。2021年11月24日にはベストアルバム「MYLIST」とアコースティックカバーアルバム「PLAYLIST」を同時リリース。2023年、盟友そらると「そらるとりぶ」名義でTVアニメ『ミギとダリ』オープニング主題歌を担当。2024年はSNSにもほぼ浮上せず地中に潜っているが活動15周年となる2025年はTVアニメ『誰ソ彼ホテル』エンディング主題歌を担当。お菓子とアイスをこよなく愛している。

<Eve プロフィール>

2019年2月リリース「おとぎ」、2020年2月リリース「Smile」は オリコンアルバムチャート2位を獲得。2020年12月リリースの「廻廻奇譚/蒼のワルツ」はオリコンデイリーランキング1 位を獲得し、アルバム収録曲「廻廻奇譚」はストリーミングは 全世界7.7億回、MVは3.9億回再生を突破し、2021年にSpotifyの海外で最も再生された日本の楽曲の1位となった。

YouTube登録者数は国内アーティスト4位となる516万人を突破。2022年3月にリリースされた「廻人」はオリコンアルバムデイリーチャート3位を獲得し、同年3月にEveをフィーチャーした映像作品「Adam by Eve: A Live in Animation」が全国の映画館およびNetflixにて世界配信された。

同年8月に開催された日本武道館追加公演も2daysとも即完。2023年 8月に初のアリーナツアー「Eve Arena Tour 2023 虎狼来」を開催。同年11月には自身最大規模のキャパシティとなるさいたまスーパーアリーナ2days公演「Eve Live 2023 花嵐」を開催し、35,000人を動員。2024年には日本公演を含む初のアジアツアー「Eve Asia Tour 2024 Culture」を開催し即完。11月27日にアルバム「Under Blue」をリリース。

2025年7月から8月には全5都市10公演を廻るアリーナツアー「Eve Arena Tour 2025 Under Blue」を控えている。

国内のみならず海外からも大きな注目を集めるアーティスト。

