Googleは2024年12月11日に発表したAIモデル「Gemini 2.0」を使って、「ゲーム内で何をすべきか」をAIにリアルタイムで尋ねられる機能を開発中であることを明かしました。Google introduces Gemini 2.0: A new AI model for the agentic erahttps://blog.google/technology/google-deepmind/google-gemini-ai-update-december-2024/

Google is testing Gemini AI agents that help you in video games - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/12/11/24318530/google-gemini-2-0-understand-rules-video-games-genieGoogleが2024年12月11日に次世代AIモデル「Gemini 2.0」を発表しました。Gemini 2.0がどんなAIかは、以下の記事にまとめています。Googleが「Gemini 2.0」を発表、高速な軽量モデルで前世代上位モデルを圧倒的に上回る性能 - GIGAZINEGoogleはユーザーがAIを簡単に活用できるための「AIエージェント」の開発にも力を入れています。GoogleはSupercellをはじめとする主要なゲーム開発者と協力して、「クラッシュ・オブ・クラン」「ヘイ・デイ」「スクワッド・バスターズ」などのゲームでAIがルールや課題を解釈する能力をテストしています。Google DeepMindのデミス・ハサビスCEOとコレイ・カブクチュオグルCTOは「Gemini 2.0を使ったこのAIエージェントは、画面上のアクションのみに基づいてゲームについて推論し、次に何をすべきか提案することができます」「AIエージェントは仮想的なゲームの仲間として機能するだけでなく、Google検索を利用することでウェブ上の豊富なゲーム知識とつながることも可能です」とアピールしています。以下の動画は実際にGemini 2.0を使いつつゲームをプレイする様子です。Gemini 2.0 for games demo | Playing Squad Busters, Clash of Clans, and Hay Day - YouTube「ウィークリークエストをクリアしたいんだけど、何をしたらいい?」と尋ねるユーザー。これに対しGemini 2.0は「300ジェムを集めることと10体のボスモンスターを倒すことが必要なようです。すでに300ジェムを集めるミッションは進んでいるようですね」と回答しました。別の例では、ユーザーはプレイ中に「選択すべきキャラクターについて考えています。Redditで『何が現在主流のキャラクターか』『何がオススメのキャラクターか』について検索して」と尋ねます。するとGemini 2.0は「シェリーは高いノックバック性能と自己回復性能がありオススメです。そのほか、ジェシーやアイスウィザードも現時点で『強力なキャラクター』に位置付けられています」と詳しく説明しました。Googleは「仮想世界でのエージェント機能を探求するだけでなく、Gemini 2.0の空間推論機能をロボティクスに適用することで、現実世界で役立つエージェントのテストを行っています。完全な実現にはまだまだ遠いですが、物理的な環境でユーザーを支援できるAIエージェントのこれからの可能性について非常にワクワクしています」と語りました。