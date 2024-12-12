¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡õµÜÅÄ½ÓºÈ¡¢¡È2¿Í¤Î»×¤¤½Ð¡É¤òÂêºà¤Ëå«³è¤«¤·¤¿ÇÐ¶ç¤òÈäÏª¡¡¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!¡ÙºÍÇ½¥é¥ó¥¥ó¥°»²Àï
¡¡6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Kis-My-Ft2¤Î¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¢µÜÅÄ½ÓºÈ¤¬¡¢12ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¦TBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!2»þ´ÖSP¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡ÖÇÐ¶ç¡×¥Á¡¼¥àÀï¤È¿åºÌ²è¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¿Í ³¨²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ëµÜÅÄ½ÓºÈ¡õ¶Ì¿¹ÍµÂÀ
¡¡µÜÅÄ¤È¶Ì¿¹¤Ï¡¢¡ÖÇÐ¶ç¡×ºÍÇ½¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤ËÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Ï¿®Íê¤·¹ç¤¦2¿Í¤¬¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤ÇÄ©¤àÆâÍÆ¤Ç¡¢¡Ö2¿Í¤Î»×¤¤½Ð¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿°ì¶ç¤ò¶¥¤¦¡£¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¿ï°ì¤ÎÃçÎÉ¤·¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë2¿Í¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Îå«¤ò³è¤«¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖÇÐ¶ç¡×¤Ç¤Ï¿ÆÍ§¤ä²ÈÂ²¡¢É×ÉØ¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢2¿Í¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤òºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤ë·Á¼°¡£µÜÅÄ¡õ¶Ì¿¹¥Ú¥¢¤Î¤Û¤«¡¢°ÂÆ£ÏÂÄÅ¡õÃÓÈª¿µÇ·²ð¡¢¶áÆ£Àé¿Ò¡õ¹â¶¶¥æ¥¦¤é¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£1¿Í¤¬¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤¤¤¦¡È¥È¥¹¡É¤ò¤¦¤Þ¤¯¾å¤²¡¢¤â¤¦1¿Í¤¬¤½¤ì¤ò¾ð·Ê¤ÎÉâ¤«¤Ö¶ç¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤ÆÈþ¤·¤¤¡È¥¢¥¿¥Ã¥¯¡É¤¬·è¤Þ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦º£²ó¡£2¿Í¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤òÈþ¤·¤¤¶ç¤Ë¾º²Ú¤·¡¢¤ß¤´¤ÈºÍÇ½¥¢¥ê1°Ì¤Ëµ±¤¯¤Î¤Ï¤É¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊÌ±ÊÀ¤Ì¾¿Í¤Ç¤¢¤ëÇßÂôÉÙÈþÃË¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ºÇ°¦¤ÎºÊ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤â¤È¤Ë±Ó¤à°ì¶ç¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶ç¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÇßÂô¤Ï²Æ°æ¤¤¤Ä¤ÀèÀ¸¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿åºÌ²èÆÃÊÌ´ë²è¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¿Í ³¨²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤âÅ¸³«¡£½Ð±é¼Ô¤¬Æ´¤ì¤ä°¦¾ð¤ò´ó¤»¤ëÁê¼ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤ò¡¢ÀìÌç²È¤¬ººÄê¤¹¤ë¡£ÇµÌÚºä46¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ¤äÇÐÍ¥¤ÎÃÝ²¼·Ê»ÒÉ×ºÊ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ËþºÜ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ëµÜÅÄ½ÓºÈ¡õ¶Ì¿¹ÍµÂÀ
¡¡µÜÅÄ¤È¶Ì¿¹¤Ï¡¢¡ÖÇÐ¶ç¡×ºÍÇ½¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤ËÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Ï¿®Íê¤·¹ç¤¦2¿Í¤¬¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤ÇÄ©¤àÆâÍÆ¤Ç¡¢¡Ö2¿Í¤Î»×¤¤½Ð¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿°ì¶ç¤ò¶¥¤¦¡£¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¿ï°ì¤ÎÃçÎÉ¤·¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë2¿Í¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Îå«¤ò³è¤«¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊÌ±ÊÀ¤Ì¾¿Í¤Ç¤¢¤ëÇßÂôÉÙÈþÃË¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ºÇ°¦¤ÎºÊ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤â¤È¤Ë±Ó¤à°ì¶ç¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶ç¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÇßÂô¤Ï²Æ°æ¤¤¤Ä¤ÀèÀ¸¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿åºÌ²èÆÃÊÌ´ë²è¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¿Í ³¨²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤âÅ¸³«¡£½Ð±é¼Ô¤¬Æ´¤ì¤ä°¦¾ð¤ò´ó¤»¤ëÁê¼ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤ò¡¢ÀìÌç²È¤¬ººÄê¤¹¤ë¡£ÇµÌÚºä46¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ¤äÇÐÍ¥¤ÎÃÝ²¼·Ê»ÒÉ×ºÊ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ËþºÜ¤À¡£