¥â¥ó¥¯¥ì¡¼¥ë ¡ß ¥Ñ¡¼¥à¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹È¯Çä¡£¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó

モンクレールからパーム・エンジェルスとのコラボアイテムが登場します。Courtesy of MONCLERパーム・エンジェルスのディレクターフランチェスコ・ラガッツィは、10月に上海で開催されたThe City of Genius(シティ・オブ・ジーニアス)で、レーシングから着想を得たコレクションを披露しました。F1のヴィンテージの魅力にオマージュを捧げ、ヤシの木のあるレトロなレーストラックで、ダイナミックな没入感とエンジンの轟音を再現しました。70年代のレーシングノスタルジーとカリフォルニアの魅力が融合したハイテンションな夢の空間は、モンクレール x パーム・エンジェルスの究極のショーケースを作り上げました。

Courtesy of MONCLERこのコレクションはモンクレールのアイコニックなアウターをベースに、レーシング調のイタリアンテイストとアメリカンスタイルのシグネチャーであるカレッジテイストを、モンクレールのアウトドアの技術で融合させています。Courtesy of MONCLERモンクレールのアイコニックなロゴにヤシの木をリミックスしたエクスクルーシブなデザインに加え、グラフィックロゴ、チェック柄モチーフ、刺繍ワッペンなど、ヴィンテージ調のデザインが多く使用され、さらに、トレードマークのスポーティなデュアルバンドがデザインコードを強調しています。Courtesy of MONCLERクラシックなスリムフィットの70年代風のトラックスーツに新鮮なアレンジを加え、ワッペン、ストライプのアクセント、グラフィックTシャツ、パーカー、アクセサリーなどが、パーム・エンジェルスのハイウェイをイメージしたユニフォームを完成させています。Courtesy of MONCLERパーム・エンジェルスが愛するアメリカンスタイルとヴィンテージスポーツの魅力は、モンクレールの伝統、専門的な技術、世界的な影響力とのシナジーを生むことで、長年にわたって大きく進化し、深まっています。Courtesy of MONCLER発売日:12月12日(木)販売店舗:一部の国内モンクレールブティック、主要セレクトショップ、モンクレールオフィシャルECサイトhttps://bit.ly/3VBRsSz問い合わせ先:モンクレール ジャパン0120-938-795