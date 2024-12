【MPG 491CQPX QD-OLED】12月19日 発売予定販売価格:264,000円前後

エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングモニター「MPG 491CQPX QD-OLED」を12月19日に発売する。販売価格は264,000円前後。

本製品は、アスペクト比32:9というスーパーウルトラワイドゲーミングモニター。有機ELと量子ドットを組み合わせたQD-OLEDパネルを採用しており、高コントラストでメリハリのある映像と高速応答性を両立しているほか、49インチDQHD(5,120×1,440)解像度で16:9の湾曲モニター2台分の表示領域を備えているため、圧倒的な没入感を体験できる。

入力端子にはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4a×1に加えて、DP Alt Modeに対応したUSB Type-Cを搭載。USBハブ機能も搭載しており、デスクトップPCとノートPCの最大2台でUSB機器を共有できるKVMスイッチに対応しているほか、USB Type-Cポートは最大98WのUSB PD給電も可能となっている。

