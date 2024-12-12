「ちいかわ達のレーズンと巾着」＆「くりまんじゅう のわさび柿ピーと巾着」が12月13日11時よりちいかわマーケットで発売巾着と同じデザインのステッカー付き
12月13日11時 発売予定
価格：各1,100円
グレイ・パーカー・サービスは、同社が運営するオンラインストア「ちいかわマーケット」にて、新商品「ちいかわ達のレーズンと巾着（ステッカー付）」と、「くりまんじゅう のわさび柿ピーと巾着（ステッカー付）」を12月13日11時より発売する。価格は各1,100円。
「レーズン」と「わさび柿ピー」に、それぞれ巾着、巾着と同じデザインのステッカーがセットになった商品が登場。
巾着には、ピースサインでにっこりするちいかわと、晩酌中のごきげんなくりまんじゅうが描かれている。
??新商品??- ちいかわマーケット公式 (@chiikawa_market) December 11, 2024
『#ちいかわ 達のレーズンと巾着（ステッカー付）』
1,100円(税込)
あまみと 栄養が
ぎゅぎゅっと おやつ??
そのまま食べても ヨーグルトにも??
にっこり うれしい
巾着＆ステッカー つき?#ちいかわマーケット では
12/13(金)11時より発売??
??https://t.co/OFJjgU0gVl pic.twitter.com/1bB2Tl0T2W
??新商品??- ちいかわマーケット公式 (@chiikawa_market) December 11, 2024
『#くりまんじゅう のわさび柿ピーと巾着（ステッカー付）』
1,100円(税込)
ツーンと さわやか おつまみで
ゴクゴク ハーーッな 至福のじかん??
ごきげん 晩酌中の
巾着＆ステッカー つき?#ちいかわマーケット では
12/13(金)11時より発売??
??https://t.co/OFJjgU0gVl#ちいかわ pic.twitter.com/tOFRD3WI4k
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