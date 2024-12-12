【ちいかわ達のレーズンと巾着（ステッカー付）/くりまんじゅう のわさび柿ピーと巾着（ステッカー付）】12月13日11時 発売予定価格：各1,100円

グレイ・パーカー・サービスは、同社が運営するオンラインストア「ちいかわマーケット」にて、新商品「ちいかわ達のレーズンと巾着（ステッカー付）」と、「くりまんじゅう のわさび柿ピーと巾着（ステッカー付）」を12月13日11時より発売する。価格は各1,100円。

「レーズン」と「わさび柿ピー」に、それぞれ巾着、巾着と同じデザインのステッカーがセットになった商品が登場。

巾着には、ピースサインでにっこりするちいかわと、晩酌中のごきげんなくりまんじゅうが描かれている。

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