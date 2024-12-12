神戸2選手がスペインクラブのトレーニングに参加! オーナーは名将ウナイ・エメリ監督
レアル・ウニオン(スペイン3部)は11日、ヴィッセル神戸に所属するMF泉柊椰(24)とFW冨永虹七(20)がトップチームのトレーニングに2週間参加することを発表した。
神戸はプレミアリーグのアストン・ビラのオーナー会社であるVスポーツと提携を結んでおり、レアル・ウニオンはアストン・ビラのウナイ・エメリ監督がオーナーを務めるクラブ。アストン・ビラからも3選手が期限付き移籍している。
神戸はプレミアリーグのアストン・ビラのオーナー会社であるVスポーツと提携を結んでおり、レアル・ウニオンはアストン・ビラのウナイ・エメリ監督がオーナーを務めるクラブ。アストン・ビラからも3選手が期限付き移籍している。
Durante las dos próximas semanas, y gracias al acuerdo con V Sports, @izumi_toya11 y Niina Tominaga, jugadores del @visselkobe, estarán entrenando con el primer equipo del Real Unión Club. pic.twitter.com/n5qedEm0aq— Real Unión Club Irun (@REALUNIONCIRUN) December 11, 2024