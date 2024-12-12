　レアル・ウニオン(スペイン3部)は11日、ヴィッセル神戸に所属するMF泉柊椰(24)とFW冨永虹七(20)がトップチームのトレーニングに2週間参加することを発表した。

　神戸はプレミアリーグのアストン・ビラのオーナー会社であるVスポーツと提携を結んでおり、レアル・ウニオンはアストン・ビラのウナイ・エメリ監督がオーナーを務めるクラブ。アストン・ビラからも3選手が期限付き移籍している。