ウォールナットを使用した「FUJIFILM X100VI」用の木製L型グリップ
TILTA株式会社は、レンズ一体型デジタルカメラ「FUJIFILM X100VI」用のL型グリップを12月10日（火）に発売した。2025年1月中旬頃の発送を予定する。
Mounting Baseplate with Wooden Grip for Fujifilm X100VI
アルカスイス互換形状対応の底部プレートに、ウォールナット材採用のグリップを組み合わせた製品。価格は8,470円。
カラーバリエーションとして、ブラックとシルバーの2色を用意する。
Vintage Camera Cage for Fujifilm X100VI Travel Kit
上記のL型グリップに加え、クイックリリースプレート、トップカバー、サムレスト、レザーのショルダーストラップ バックルなどで構成されたX100VI用のトラベルキット。価格は1万3,970円。
カラーバリエーションは、ブラックとシルバー。
Vintage Camera Cage for Fujifilm X100VI Base Kit
トラベルキットから、トップカバーとクイックリリースプレートを省いたベースキット。価格は9,900円。
ブラックとシルバーを用意する。