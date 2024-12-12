TILTA株式会社は、レンズ一体型デジタルカメラ「FUJIFILM X100VI」用のL型グリップを12月10日（火）に発売した。2025年1月中旬頃の発送を予定する。

Mounting Baseplate with Wooden Grip for Fujifilm X100VI

アルカスイス互換形状対応の底部プレートに、ウォールナット材採用のグリップを組み合わせた製品。価格は8,470円。

カラーバリエーションとして、ブラックとシルバーの2色を用意する。

Vintage Camera Cage for Fujifilm X100VI Travel Kit

上記のL型グリップに加え、クイックリリースプレート、トップカバー、サムレスト、レザーのショルダーストラップ バックルなどで構成されたX100VI用のトラベルキット。価格は1万3,970円。

カラーバリエーションは、ブラックとシルバー。

Vintage Camera Cage for Fujifilm X100VI Base Kit

トラベルキットから、トップカバーとクイックリリースプレートを省いたベースキット。価格は9,900円。

ブラックとシルバーを用意する。