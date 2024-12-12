■スペシャルライブ＜カミエラビ GOD.app presents "Black Christmas"＞



2024年12月22日 東京・SHIBUYA SCRAMBLE S S-LABOopen17:00 / start17:30東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET 7F出演：名無し之太郎 / LEEVELLES▼チケット無料※ドリンク代別途※先着200名様※参加希望者は12月12日(木)12:00から以下サイトで入場整理券を無料購入※先着200名様で打ち切り▶サイト：https://t.livepocket.jp/e/5yajw主催：株式会社BIGRANDE MUSIC企画協力：フジテレビ / ユニバーサルミュージックVirgin Music