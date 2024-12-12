LEEVELLES × 名無し之太郎、クリスマス特別イベント＜Black Christmas＞を開催
LEEVELLES × 名無し之太郎が出演するクリスマス特別イベント＜カミエラビ GOD.app presents "Black Christmas"＞が12月22日、SHIBUYA SCRAMBLE S S-LABOにて開催される。
◆LEEVELLES × 名無し之太郎 画像
アニメのオープニングを彩る名無し之太郎と、エンディングテーマを務めるLEEVELLESの共演だ。10月2日から放送中のフジテレビ「+Ultra」TVアニメ『カミエラビ GOD.app』シーズン２完結編の物語が佳境を迎えている。アニメを盛り上げてきた2組を音楽と共に楽しめるライブイベントとなる。
■スペシャルライブ＜カミエラビ GOD.app presents "Black Christmas"＞
open17:00 / start17:30
東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET 7F
出演：名無し之太郎 / LEEVELLES
▼チケット
無料
※ドリンク代別途
※先着200名様
※参加希望者は12月12日(木)12:00から以下サイトで入場整理券を無料購入
※先着200名様で打ち切り
▶サイト：https://t.livepocket.jp/e/5yajw
主催：株式会社BIGRANDE MUSIC
企画協力：フジテレビ / ユニバーサルミュージックVirgin Music
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