「PGA」による、スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド「Premium Style」

Premium Styleから、『トムとジェリー』デザインのストラップホルダー付きショルダーストラップが登場しました!

PGA『トムとジェリー』ストラップホルダー付 ショルダーストラップ

価格:各1,980円(税込)

ショルダーストラップ幅:約20mm

耐荷重:3kg

種類:全3種(トム、ジェリー、ジェリーとタフィー)

販売店舗:Dtimes公式通販「Dtimes store」Amazon店ほか

PGAから、お気に入りのケースに挟むだけで、快適なショルダータイプに切り替え可能な『トムとジェリー』デザインのストラップホルダー付きショルダーストラップが登場!

ストラップホールが無くても付属されている「ストラップホルダー」をケースに挟むだけで、ストラップを取り付けることが可能です。

簡単に取り付けられ、ストラップがいらないときは取り外すだけ。

普段使いにはもちろん、スポーツ観戦やフェスなどさまざまなイベントにも便利です。

ショルダーストラップは、首掛けでの長さ調整も可能です。

トム

品番:PG-WSDST01TOM

蛇腹になった「トム」がユニークな、ストラップホルダー付ショルダーストラップ。

ショルダーストラップのカラーはブラックになっています。

いろいろな「トム」と「ジェリー」のイラストが楽しいデザインです☆

ジェリー

品番:PG-WSDST02JER

「ジェリー」がまるで、スマホケースの中で平たくなってしまったような、ユーモアあふれるストラップホルダー付ショルダーストラップ。

上品なカラーのショルダーストラップには、「トム」と「ジェリー」、そして「タフィー」のかわいらしいイラストがいっぱい!

見ているだけで楽しくなるデザインです。

ジェリーとタフィー

品番:PG-WSDST03TAJ

「ジェリー」と「タフィー」がチーズの上にいる、キュートなストラップホルダー付ショルダーストラップ!

ショルダーストラップは、シンプルなロゴタイプ。

「TOM AND JERRY」の文字とチーズのイラストがおしゃれです。

手持ちのスマホケースに挟み込むだけの便利なストラップホルダー付ショルダーストラップ。

PGAの『トムとジェリー』ストラップホルダー付きショルダーストラップは、Dtimes公式通販「Dtimes store」Amazon店などにて販売中です☆

