ソフトバンクが来季コーチ陣を発表【一覧】小久保体制２年目 大西氏、細川氏ら新任含めて総勢３７人
ソフトバンクは１２日、２５年のコーチングスタッフを発表した。
１軍は２年目の小久保裕紀監督、奈良原浩ヘッドコーチ、倉野信次投手コーチら。
新任の大西崇之１軍外野守備走塁兼作戦コーチ、細川亨３軍バッテリーコーチ、大越基４軍監督、フェリペ・ナダル４軍投手コーチら３７人の大所帯となった。
【１軍】
監督 小久保裕紀
ヘッドコーチ 奈良原浩
投手コーチ（チーフ）兼ヘッドコーディネーター（投手） 倉野信次
投手コーチ（ブルペン） 若田部健一
投手コーチ（ブルペン補佐） 中田賢一
打撃コーチ 村上隆行
内野守備走塁兼作戦コーチ 本多雄一
外野守備走塁兼作戦コーチ 大西崇之
バッテリーコーチ 高谷裕亮
【２軍】
２軍監督 松山秀明
２軍投手コーチ（チーフ） 小笠原孝
２軍ファーム投手コーチ 牧田和久
２軍打撃コーチ 村松有人
２軍内野守備走塁コーチ 高田知季
２軍外野守備走塁コーチ 城所龍磨
２軍バッテリーコーチ 清水将海
【３軍】
３軍監督 斉藤和巳
３軍投手コーチ（チーフ） 寺原隼人
３軍ファーム投手コーチ 奥村政稔
３軍打撃コーチ 大道典良
３軍内野守備走塁コーチ 金子圭輔
３軍外野守備走塁コーチ 高波文一
３軍バッテリーコーチ 細川亨
【４軍】
４軍監督 大越基
４軍投手コーチ フェリペ ナテル
４軍打撃コーチ 森笠繁
４軍内野守備走塁コーチ 笹川隆
４軍外野守備走塁コーチ 釜元豪
４軍バッテリーコーチ 的山哲也
リハビリ担当コーチ 森山良二
リハビリ担当コーチ 中谷将大
コーディネーター 川越英隆
コーディネーター 星野順治
コーディネーター 荒金久雄
コーディネーター 関川浩一
コーディネーター 森浩之
コーディネーター 井出竜也