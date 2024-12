【あみあみフィギュア大賞2024】12月12日 発表

大網は、同社フィギュアショップ「あみあみ」が選出する「あみあみフィギュア大賞2024」を12月12日に発表した。

「あみあみフィギュア大賞2024」では「スケール美少女フィギュア部門」、「ミニフィギュア部門」、「美少女プラキット部門」に加え、新設した「特撮・ヒーローフィギュア部門」の4部門、それぞれの1位を「あみあみフィギュア大賞」として選定。

各受賞・入賞商品は、12月19日から12月29日の期間中「あみあみ秋葉原フィギュアタワー店」にて展示を予定している。

□「あみあみフィギュア大賞2024」特設ページ

スケール美少女フィギュア部門

ミニフィギュア部門

特撮・ヒーローフィギュア部門

美少女プラキット部門

特別賞

